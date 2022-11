Turismo lento al sapore della bevanda dissetante ideale

Di turismo lento e alimentazione leggera in viaggio abbiamo parlato con Ilaria, viaggiatrice e travel designer. https://www.overland-viaggi.com/ilaria-bonfante/ A dicembre uscirà la sua guida sulle Azzorre edita da Polaris, il racconto dettagliato di un arcipelago selvaggio, sperduto in mezzo all’oceano Atlantico, che conosce come le sue tasche: Ilaria Bonfante, guida turistica professionale e travel blogger, nei cui occhi brillano tramonti, foreste e boschi, le onde del mare e il soffio del vento. Ilaria non solo si muove sulle nove isole delle Azzorre in lungo e in largo, ma è sempre pronta a scoprire nuove mete e nuove emozioni. Non avrebbe potuto fare un altro lavoro.

“Il movimento per me è un’esigenza fisica, più sei abituato a muoverti e più il tuo corpo ma anche l’anima nel mio caso, te lo chiedono e credo proprio che non potrei stare chiusa in ufficio o avere un impiego sedentario”.

Da Firenze verso il mondo: una vita in libertà dedicata al turismo lento

Ilaria Bonfante ama la libertà. Da Firenze, dove viveva da ragazza, la sua passione l’ha portata in Irlanda durante il periodo universitario; poi in Spagna (in Galizia) e in Kenya per un’esperienza di volontariato. In Italia come guida ha lavorato dalla Sicilia al Trentino. In un viaggio alle Azzorre, incantata dalla natura incontaminata e dal blu dell’oceano, ha messo radici per alcuni anni. Ora fa base a Porto, in Portogallo, giusto a metà strada fra le isole e l’Italia.

“Organizzo trekking fra i vulcani e lungo le coste atlantiche, dove si incontrano paesaggi bellissimi. Chi sceglie un viaggio simile lo fa per rigenerarsi e spesso, quando accolgo le persone in aeroporto, mi accorgo proprio che arrivano stressate, con il viso teso, ancora con la fretta che la vita nelle città impone. Dopo due giorni cogli il cambiamento, se all’inizio sono impazienti poi imparano a guardare i dettagli, dare attenzione alle piccole cose, mi dicono che hanno dormito bene. Questo tipo di vacanze sono sempre più ricercate perché non ce ne rendiamo conto ma il quotidiano, soprattutto il traffico della città, fa sentire il bisogno di staccare per ritrovare un po’ di pace. Questo è lo slow tourism, il turismo lento a piedi e in bicicletta, per viaggiatori individuali o per piccoli gruppi: fare movimento nella natura per riequilibrarsi e ritrovare la poesia intorno e dentro di sé”.

Non solo Azzorre: dall’Argentina all’Islanda scoprendo i profumi e i sapori del mondo

Nell’album del turismo lento di Ilaria ci sono anche l’Argentina in solitaria e la sconfinata Islanda dove la natura domina l’uomo. Camminatrice instancabile, con la voglia di vivere a pieno i luoghi e fare nuove conoscenze, ha viaggiato in oltre 55 Paesi, scoprendo profumi e sapori.

”Ci sono posti in cui mi sento a casa e dove ritrovo anche i sapori che più amo. In Portogallo, per esempio, so dove andare a mangiare la miglior cataplana o le frittelle di baccalà più buone, e non rinuncio mai ai dolci, i pasteis de nata o i brigadeiro. Quando torno a Firenze, invece, non mi faccio certo mancare la ribollita o la schiacciata. Di solito però, soprattutto quando lavoro e faccio trekking, preferisco un pranzo leggero, possibilmente all’aria aperta: tanta frutta, fresca e secca per esempio, altrimenti poi si fa fatica a ripartire. Durante i miei viaggi consiglio sempre ai miei compagni di fare una colazione energetica, che è come un pieno di benzina che ti porta lontano, e di restare più leggeri durante il giorno. Io stessa, anche se non accompagno, sto più leggera e bevo molte tisane”.

Turismo lento tra avventura e cultura

Il viaggio per Ilaria deve esprimere prima di tutto il concetto di sostenibilità e movimento, il che significa combinare l'avventura con gli aspetti culturali e tradizionali della destinazione.

“Il turismo attivo è un turismo a basso impatto, ecologico, socialmente compatibile e di alta qualità. È bellissimo stringere amicizia con chi si affida a te e poi vedere che i clienti ritornano, non solo per il piacere di muoversi e fare nuove esperienze ma anche per ritrovarsi. Quando si viaggia, ognuno al suo ritmo, si condividono emozioni, storie, passioni e incontri persone speciali spesso ti rimangono nel cuore. Adoro confrontarmi con culture diverse dalla mia, imparare nuove lingue. Sono curiosa, amo la natura, la storia, l’arte, scattare fotografie e imparare sempre qualcosa di nuovo. Mi piace esplorare e sperimentare nuovi percorsi. Cosa c’è di più bello del mestiere di viaggiatrice?”.

