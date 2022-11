Campionati in Puglia e negli USA, Valdigne Triathlon risponde presente FOTO

La lunga stagione sportiva degli Atleti di Valdigne Triathlon a livello di impegni Italiani e Mondiali si chiude con il botto! A Borgo Egnazia in Puglia si sono di sputati i Campionati Italiani Assoluti, di Categoria e a Squadre di Triathlon Medio (1.9 km nuoto, 90 Km bike, 21 Km corsa).

Ancora una volta grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. Nella gara femminile ottime prove per la padovana Francesca Crestani che, nonostante un problema fisico che le ha fatto perdere alcune posizioni negli ultimi km della run, ha chiuso con un prestigioso 15° posto assoluto e con il bronzo tra le S1, appena dopo la varesina Sara Speroni, autrice di un grande recupero nella frazione finale che l’ha portata al 16° posto assoluto e al 4° tra le S4.

Molto positiva, con una ottima bike, la gara della cuneese Chiara Costamagna, 24° e 5° nella categoria S4. Al maschile ancora una gran gara, in una distanza che lo vedeva al debutto, per Nicolò Ragazzo che corona con il 5° posto assoluto finale e l’oro tra gli S1 una stagione ricca di successi e piazzamenti in diverse discipline del mondo della triplice. Molto buona la prova del valdostano Davide Bajo, che con una gara solida, ha conquistato il 14° posto e l’argento tra gli S2. Positiva la prova del ventenne Elia Ranzo Babili che conquista il bronzo tra gli S1 e il 25° posto finale. Nella gara, disputata a ruota dei Campionati Italiani, che prevedeva un Triathlon Olimpico, Dario Nitti conquista uno splendido bronzo di Categoria M2.

Grandi soddisfazioni nella gara di Campionato Italiano a Squadre di Triathlon Medio che ha visto i colori di Valdigne Triathlon splendere sul podio: Argento per il Team maschile (Ragazzo, Bajo, Ranzo Babili) e Bronzo per il Team femminile (Crestani, Speroni, Costamagna). Un vero successo di squadra per gli atleti del Team del Presidente Gabriele Sprocati presente sul campo gara. A St. George negli Utah (USA) si è disputato il secondo grande evento del mondo IronMan: il Mondiale di 70.3 IM. Dopo Kona (dove avevano disputato il Mondiale Full), doppietta di qualificazione per il biellese Stefano Massa e per il veronese Andrea Polito, per loro buoni piazzamenti nelle rispettive categorie.

In una gara molto dura, con una bike resa impegnativa dai continui saliscendi e dal vento, ottima prova per Coach Stefano Massa che ha portato a casa l’ennesima buona prestazione nel mondo IM seguito dall’atleta da lui allenato, Andrea Polito. C’è da segnalare che i due atleti di Valdigne Triathlon sono stati tra i soli 12 atleti italiani a qualificarsi e a disputare il doppio Mondiale di Full e di 70.3, un impresa riuscita veramente a pochi atleti nel mondo della Triplice italiana. Ora la stagione si chiuderà con le ultime gare, in particolar modo di Duathlon, dove gli amanti del ciclismo abbinato alla run si daranno battaglia.