5° Europeo di Qi Gong della salute ad Anagni, ottimi risultati per i Biellesi, FOTO

Il 30 ed il 31 Ottobre ad Anagni si sono svolti i 5° Giochi Europei di Health Qi Gong, un’antica Disciplina salutare Cinese. Il Qi Gong infatti pone al centro dell’attenzione routine di movimenti lenti, morbidi e aggraziati, attraverso i quali promuovere la salute di mente e corpo attraverso l’applicazione dei principi della Medicina Tradizionale Cinese.

Questa competizione ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti da oltre 10 Nazioni e la Nazionale Italiana, IHQA (Italy Health Qi Gong Assosiation) guidata dal Gran Maestro Xu Hao, uno dei massimi esponenti mondiali per il Qi gong della salute, ha avuto un vero e proprio trionfo di Medaglie d’oro e d’argento, sia nelle specialità a squadra che individuali.

Tra gli atleti presenti ricordiamo due Biellesi, Marco Toniolo, Direttore Tecnico per il Karate Do ed il Qi Gong della ASD FUDOSHIN di Biella, associazione tesserata CSEN, il quale, delle quattro specialità presentate ha portato a casa 3 Ori e 1 Argento, e la sua allieva Alexandra Valciu che sempre in quattro specialità ha guadagnato 1 oro e 3 argenti. Tra i giudici erano presenti i più importanti Maestri Cinesi di Qi Gong e Tai Chi provenienti da: Australia, Italia, Canada e Stati Uniti d’America.

Un enorme successo non solo per i risultati degli atleti ma per il Qi Gong stesso, vero protagonista delle giornate ad Anagni, non solo per i due giorni intensi di competizione ma anche per i giorni precedenti, durante i quali si sono svolti corsi di formazione e seminari con i più grandi esponenti cinesi di Qi Gong.