Unione Popolare presenta l”Agenda Robin Hood”

Assemblea pubblica di Unione Popolare lunedì 7 novembre a Biella, alle 20:30 presso il salone ARCI in via della Fornace 9, con la partecipazione di Rosa Bartiromo di Potere al Popolo Torino, e Paolo Ferrero, Vice Presidente Sinistra Europea.

Unione Popolare, dopo le Elezioni Politiche del 25 Settembre, come promesso, continua il suo percorso di organizzazione per la costruzione di un movimento politico alternativo e di lotta che abbia al centro la Pace, i bisogni sociali ignorati ed attaccati dai governi di questo paese, l'emergenza ambientale, la attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza al Nazifascismo in opposizione al Governo Meloni.

Il nuovo Governo si conferma infatti al servizio dei più ricchi e potenti, in continuità con la medesima agenda Draghi e del Governo dei Migliori che ci ha portato al disastro della escalation militare con miliardi bruciati a favore delle lobbies delle armi su ordine USA-NATO, con una inflazione incontrollata, salari e pensioni bloccati, carovita e bollette alle stelle per aver continuato a favorire extraprofitti , privatizzazioni di beni comuni, evasione fiscale e smantellamento di servizi pubblici, ritorno al fossile e alla follia del nucleare civile (quello militare lo abbiamo nelle basi Militari ad Aviano e Ghedi!).

Unione Popolare non è in Parlamento ma con il proprio programma è già nelle piazze e sui territori nel convergere con le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori e contro il carovita; delle giovani e dei giovani studenti brutalmente repressi alla Università La Sapienza e per il diritto allo studio; con il movimento femminista che subito è sceso in piazza ad avvisare che sulla autodeterminazione e sulle conquiste delle Donne non si torna indietro; con le associazioni per i diritti delle persone LGTBQ+ contro ogni discriminazione; a fianco delle persone migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo e sulla rotta Balcanica; per una uscita ecologica dalla crisi climatica.

Per questo, per molto, per tutto continueremo il nostro impegno per la Pace a Biella per il cessate il fuoco, lo stop all'invio di armi, la messa al bando delle armi nucleari, la riduzione delle spese militari e l'uscita dalla NATO.

Per questo saremo a Roma il 5 Novembre perché siamo parte di un movimento pacifista che non intende tacere o stare a guardare.

La nostra non è l'Agenda Draghi/Meloni, ma l'agenda popolare, l'agenda Robin Hood della ripresa delle lotte, della partecipazione popolare perchè c'è un mondo da riconquistare insieme a chi rialza la testa.