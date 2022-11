Idee e consigli per la sposa: il trucco e l'abito da sposa

La vita dell'essere umano è letteralmente costellata da giorni e ricorrenze in grado di segnare la sua esistenza: la mente, infatti, tiene in primissimo piano quelle che sono state le esperienze e i momenti più felici nella vita di ognuno di noi.

Uno dei giorni più belli, se non quello che sviscera i più profondi sentimenti e le emozioni più forti, è quello del proprio matrimonio, specialmente dal punto di vista della sposa.

Si sa, quelle 24 ore nelle quali si pronuncia il fatidico "sì" e si celebra la nuova unione con il proprio coniuge hanno un'importanza assoluta: è da quel momento che si costruisce la vita insieme al proprio partner, nella speranza che essa sia duratura e sempre permeata da un genuino amore.



Tuttavia, non è da meno considerare quanto importante sia il trucco della sposa o, più generalmente, il suo look nel giorno più importante della sua vita: il suo aspetto esteriore deve risultare incredibilmente unico e sorprendente affinché quell'evento sia ricordato!

Quali sono le opzioni di trucco che una sposa ha a disposizione al giorno d'oggi?

Che dire dei trend maggiormente in voga nell'ultimo periodo?

Infine, quali sono i costi e le tempistiche per realizzare e ideare un trucco che adorni la sposa per questo speciale evento?

Consideriamo ciò ed altro in questo breve ma interessante articolo, fornendo una panoramica in merito all'argomento.

Immergiamoci subito!

Tecniche, servizi e proposte di trucco per la sposa

A seconda del professionista al quale ci si affida o alle esigenze della sposa stessa, oggigiorno esistono molteplici soluzioni per tradurre in realtà un trucco che sia memorabile per il giorno del matrimonio.

Prima di fornire alcuni spunti, è importante ricordare che il modo in cui la celebrazione avrà luogo, esattamente come la location scelta, hanno un impatto molto importante nella scelta del trucco: questi fattori non fanno altro che condizionare la scelta del make-up della sposa, facendolo diventare più sobrio o più audace a seconda del contesto e dell'evento organizzato.

Ad esempio, affinché il trucco sia indelebile, ad alta tenuta, impeccabile ma al contempo naturale, è importante iniziare col prendersi cura della propria pelle tramite una skincare personalizzata che aiuti a reidratare la cute del viso per permetterle di sostenere il trucco scelto per l'intera giornata.



La base di un buon trucco è fondamentale: essa dovrebbe essere coprente, ma senza creare il cosiddetto "effetto cerone": a questo proposito, la sposa ha a disposizione l'utilizzo di un fondo a finitura opaca, cipriato e con ombretti dalle sfumature calde o ambrate, in modo tale da evidenziare lo sguardo e gli occhi.

Inoltre, il trucco sposa necessita di un buon contouring che crei dei giochi di chiaro-scuro, in modo da armonizzare i lineamenti del viso.

Va anche detto, oltre a tutto ciò, che un buon trucco dovrebbe essere anche green e sostenibile: questo è possibile mediante l'impiego di cosmetici e prodotti che rispettino l'ambiente e che limitino gli sprechi.

Le labbra hanno un ruolo fondamentale nella buona realizzazione del make-up da sposa: esse dovrebbero essere adornate da un rossetto no trasfert dalle tonalità naturali, come un rosso vermiglio.

Ad ogni modo, è sempre consigliabile farsi guidare da un professionista che aiuti la sposa a soddisfare le sue specifiche richieste nel modo migliore possibile.

Che dire dei tempi e dei costi?

Trucco da sposa: i costi e le tempistiche

Il costo di un trucco da sposa è legato doppio filo alla scelta del professionista: più conosciuto sarà e più esperienza avrà, maggiore sarà il prezzo del suo cachet, dato che utilizzerà prodotti certificati e i brand più famosi.



Nel trucco sposa, solitamente, sono inclusi anche numerosi servizi extra, come la trasferta per raggiungere l'abitazione della sposa o le prove della realizzazione del trucco.

Considerando questi fattori, il costo medio di un buon trucco si assesta intorno ai 300 €.

Per quanto riguarda le tempistiche, un lavoro che si rispetti dovrebbe essere programmato con largo anticipo, onde evitare imprevisti o annosi ritardi: pertanto, il lavoro di trucco potrebbe portare via anche un paio di settimane, includendo l'ideazione, le prove e l'effettiva realizzazione di quanto programmato.

Gli abiti da sposa e i trend odierni

Oltre al trucco, il giorno più bello della vita di una donna passa anche dalla scelta di un abito da sposa che si rispetti, che soddisfi le sue esigenze e che sia ricordato!

I trend odierni vedono la sempre più crescente richiesta di abiti minimal, semplici e lineari; molti di essi, infatti, sono impreziositi da finissime cinte, scollature molto dolci e dalle colorazioni molto chiare, come il bianco candido o il rosa ambrato.

Un'altra tendenza moderna vede l'utilizzo di tessuti leggerissimi, sovrapposizioni di balze o di code a strascico, nonché l'impiego di tulle per creare contrasti tra nudo e bianco.

Le cosiddette "trasparenze" vengono frequentemente associate a modelli a sirena, adornate da ricami floreali e giochi di vedo-non vedo estremamente sensuali.



È doveroso menzionare anche il trend della gonna staccabile, soluzione che dà la possibilità alla sposa di operare un effettivo cambio d'abito, passando da una mise più elegante in fase di cerimonia ad una più libera durante i festeggiamenti.

Il trend del cut-out, ossia i tagli nei vestiti che lasciano intravedere o addirittura scoperte alcune parti del corpo, è sempre più in voga: moltissime spose moderne lo adottano per restare al passo coi tempi senza rinunciare alla loro femminilità intrinseca.



Infine, per coloro che desiderano osare nel giorno del matrimonio, il trend più adatto è quello che prevede l'indossatura di giacche, tailleur e abiti da sposa corti: si tratta di una tipologia d'abito molto elegante e contemporaneo, in grado di far trasparire tutta la personalità della sposa che lo indossa senza troppe parole.

Insomma, il giorno del matrimonio dev'essere un evento memorabile e unico: pertanto, il consiglio è quello di lasciarsi prendere dalle proprie voglie, dando loro voce e facendo di tutto per soddisfarle.

Solo in questo modo quel giorno resterà scolpito nella mente della sposa, non solo per la celebrazione o per la bellezza del ricevimento, ma anche per il look glamour che avrà contraddistinto il trucco e l'abito!