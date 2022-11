Un successo la Giornate della imprese al Bona, FOTO

Giornata delle imprese al Bona, un vero successo. Gli interventi delle imprese e degli enti, che hanno dato la loro disponibilità a trattare il tema dei cambiamenti in atto, hanno suscitato molto interesse negli studenti che hanno ascoltato e fatto numerose domande rendendosi disponibili a tornare nella scuola.

La grande novità del pomeriggio sono stati i colloqui di assunzione che alcuni ex alunni, che la scuola ha rintracciato, hanno sostenuto con le aziende presenti. I colloqui erano aperti anche agli alunni delle quinte come simulazione. In tutto si sono iscritti più di sessanta giovani. Il mondo del lavoro e dell'impresa avverte la mancanza di figure amministrative. Visto il successo, il Bona ha già in mente di organizzare per il prossimo anno la settima edizione della Giornata delle imprese.