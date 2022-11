Come impostare l’Autofollowing sulla piattaforma CryptoRobotics?

Ai giorni nostri, il crypto trading è uno dei modi più attraenti e redditizi per investire in criptovaluta. Uno dei motivi della popolarità di questo metodo di investimento è l'automazione del processo. Ciò significa che i trader possono utilizzare un'ampia varietà di strumenti per il trading crittografico. Pertanto, i trader hanno l'opportunità di rimanere attivi sul mercato 24/7 senza dover monitorare costantemente il processo. Uno di questi strumenti per il trading di criptovalute è Autofollowing , disponibile sulla piattaforma CryptoRobotics.

Cosa è Autofollowing?

Auto following è una funzionalità che permette di fare trading con un crypto bot che riceve segnali da un analista e quindi li elabora. Dopo che il robot elabora il segnale ricevuto, entra nel commercio. Questa funzione è completamente automatica, che consente agli operatori di guadagnare reddito passivo dopo averlo impostato.

Che cosa è necessario sapere prima di utilizzare Auto following?

Prima di acquistare un abbonamento a uno dei canali di Autofollowing, l'utente deve analizzare tutte le informazioni per capire quale canale è giusto per lui. Pertanto, per iniziare, l'utente può connettersi alla versione Demo della piattaforma e analizzare le statistiche di ciascun canale.

Per fare ciò, l'utente deve registrarsi sulla piattaforma, cliccare sul pulsante "Algotrading" e selezionare "Autofollowing" nel menu a sinistra. L'utente avrà quindi accesso ai canali degli analisti, dove potrà visualizzare le seguenti informazioni su di loro: