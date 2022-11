Bitcoin e Tasse: Bitcoin è Una Merce o Una Sicurezza?

Le criptovalute o i Bitcoin non hanno un unico organismo di regolamentazione e poiché siamo solo alle porte di ciò che le risorse digitali potrebbero offrire in futuro, c'è una battaglia tra organismi come la CFTC e la SEC per portare Bitcoin sotto la loro giurisdizione.

Anche se sono organi Statunitensi, quello che decidono od ottengono potrebbe essere un segnale per quanto potrebbe succedere anche in Italia.

Ciò che sta facendo notizia è che questa guerra per il territorio viene combattuta pubblicamente.

Nel 2022, Gary Gensler, il capo della SEC, ha rilasciato una dichiarazione pubblica chiedendo alla sua agenzia di regolamentare le criptovalute, i Bitcoin e le tasse. Rostin Behnam, d'altra parte, che è il capo della CFTC, ha reagito suggerendo che Bitcoin potrebbe raddoppiare una volta che la sua agenzia avrà stabilito le regole del settore presso la NYU School of Law.

Un raddoppio porterebbe Bitcoin da $ 20.000 a $ 40.000 in pochissimo tempo.

La decisione se le criptovalute rientrino nel banner delle materie prime o dei titoli decide se Bitcoin e le tasse pagate su di esse saranno influenzati o meno. Entro la fine di questo articolo, ti presentiamo lo scenario attuale di chi potrebbe essere eletto come organismo di regolamentazione principale per le criptovalute.

Allora chi è la SEC?

La Securities and Exchange Commission è un'agenzia indipendente responsabile della supervisione delle cose seguenti:

Fondi comuni di investimento

Consulenti per gli investimenti

Agenti e commercianti di valori mobiliari

Scambi di titoli

La Commissione mira a promuovere la divulgazione di informazioni di mercato e la correttezza per prevenire transazioni fraudolente. L'agenzia del governo federale statunitense è stata creata all'indomani del crollo di Wall Street nel 1992 per far rispettare le leggi contro le pratiche manipolative del mercato.

Il fatto che molti organi governativi si stanno interessando a regolamentare le criptovalute, significa che questo mercato sta crescendo sempre di più. Le monete digitali sono alla portata di tutti e si possono acquisire attraverso piattaforme affidabili come quelle su https://bitcoinprime.io/it/ .

Cosa definisce la sicurezza?

Negli Stati Uniti, un "titolo" è definito come un'attività finanziaria che può essere negoziata ed è ampiamente classificata in:

Titoli di capitale (azioni ordinarie)

Titoli di debito (obbligazioni, obbligazioni, banconote)

Derivati ​​(swap, opzioni, forward, futures)

Regolamenti sulle criptovalute e SEC

La SEC ha affermato che il 99% del trading di criptovalute è molto probabilmente trading di sicurezza e rientra nel loro spettro di normative. Nel maggio 2022, la SEC ha ribattezzato la sua unità Cyber ​​in Crypto Assets e Cyber ​​Unit per far rispettare le normative sulle criptovalute.

La commissione ha un numero crescente di accordi del settore che dimostrano che stanno accettando il business delle criptovalute seguendo tutte le leggi sulla sicurezza.

Chi è il CTFC?

La Commodity Futures Trading Commission è un'agenzia indipendente del governo statunitense responsabile della regolamentazione dei mercati dei derivati ​​statunitensi. Nel dicembre 2000, il Congresso ha incaricato la CRTC e la SEC di regolamentare congiuntamente i future su azioni singole. L'autorità della CFTC si è estesa ai mercati degli swap nel 2010.

Commodity Trading e Criptovalute: cos'è la Crypto Commodity?

La CFTC viene coinvolta quando Bitcoin o qualsiasi altra valuta virtuale viene utilizzata come contratto derivato. In caso di manipolazione o frode che coinvolgono valute digitali negoziate nel commercio interstatale, la CFTC viene portata all'attenzione.

Conclusione: Bitcoin è una merce o un titolo?

Le attuali linee guida classificano le criptovalute come sicurezza se le persone stanno unendo i loro soldi in un contratto di investimento con un'impresa comune per realizzare un profitto. Nel caso del Bitcoin, quasi il 100% del consenso lo classifica come merce e alcune sono addirittura le uniche criptovalute che possono eludere le leggi federali sui titoli.

La commissione per l'agricoltura del Senato regola il commercio di materie prime come pancetta di maiale, mais e grano e afferma che le criptovalute dovrebbero essere considerate un bene digitale perché vengono scambiate in borsa

Ora l'affermazione della CFTC secondo cui il prezzo di Bitcoin potrebbe raddoppiare deriva dal fatto che i mercati finanziari prosperano con certezza. Quando crei un campo per l'industria, tende ad attirare più partecipanti e qualsiasi regola normativa per le criptovalute attirerebbe denaro istituzionale da Wall Street.