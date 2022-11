Gli UH in concerto al Teatro Sociale Villani, da oggi le prevendite dei biglietti

Gli UH!, storico gruppo musicale biellese salito alla ribalta nazionale negli anni '60 e '70, tornano in concerto.

In occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita del loro unico disco, martedì 22 novembre, alle 21 al Teatro Sociale Villani, Sandro Gili, Paolo Piscozzo, Ivo Ramella si esibiranno per salutare e ringraziare i propri fans per il supporto continuo in tutti questi anni, in un concerto che sarà una vera e propria festa.

Gli UH! Gli UH! sono stati fra i primi a suonare rhythm'n'blues nel nostro paese e tuttora considerati fra i grandi gruppi beat italiani. Fondati nel 1966 a Biella, manterranno per tutta la loro attività la stessa formazione, con:

Attilio Gili: voce solista, basso

Sandro Gili: voce, chitarra

Paolo Piscozzo: voce, tastiere

Ivo Ramella: voce, batteria

Dopo vari singoli, incisi e distribuiti a partire dal 1966, e la partecipazione a varie rassegne dal vivo, incideranno nel 1972 quello che rimarrà il loro unico long playing (omonimo, per Kansas Records), prima di sciogliersi poco dopo non prima di aver pubblicato alcuni altri singoli capaci di estendere il genere musicale di riferimento al rock di inizio anni '70, con venature quasi progressive. Varie esperienze successive dei singoli membri in altri progetti non faranno che alimentare il ricordo del gruppo, che vedrà una significativa reunion nel 1999 caratterizzata dall'incisione di nuovi pezzi e la ripresa dell'attività live. La storia del gruppo si interromperà poi forzatamente per la morte del cantante solista Attilio, nel 2005.

L'evento. Ora, nel 2022, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita del loro unico disco, Gli UH! superstiti, Sandro, Paolo e Ivo, decidono di salutare e ringraziare per il supporto continuo, in tutti questi anni, i propri fans con un concerto che sarà una vera e propria festa.

Grazie alla presenza di una nutrita serie di ospiti musicali, l'evento si caratterizzerà per essere una festa più in generale della musica biellese, in cui più giovani generazioni di musicisti renderanno omaggio agli UH!

Fra i musicisti ospiti, la band del Biella Jazz Club che aprirà il concerto formata da Max Tempia, Fabio Buonarota, Massimiliano Serra, Davide Gilardino e Maurino Dellacqua, e poi in ordine sparso Mario Mancin, Marco Laurora, Marco Moscatelli, Roberto Banzi, Moreno Chiari, Fabrizio Lovati, Bruno Tiberti. Alla serata saranno presenti anche il DJ Maurizio Codini e il chitarrista Ricky Massini.

Evento: Gli UH! in concerto

Location: Teatro Sociale Villani

Data e ora: martedì 22 novembre 2022, ore 21

Prevendite: da oggi, venerdì 4 novembre a Biella

Organizzazione: Microsolchi / Piano Bi Associazione Culturale