A Cavaglià “Aperitivo con l’autore” con Andrea Cantone

Andrea Cantone, insegnante biellese autore del libro “La luce dell’equatore”, presenterà il suo libro a Cavaglià, edificio Aquila, domani, sabato 5 novembre alle ore 10.30.

L’appuntamento è il primo della serie di incontri “Aperitivo con l’autore”, che la Biblioteca comunale ha organizzato con cadenza mensile, per consentire agli amanti della lettura di trovarsi a tu per tu con gli autori, conoscerli e scoprire aspetti inediti del loro lavoro. La luce dell’Equatore è una storia di emigrazione italiana in Africa, che parla al cuore. I colori e gli odori del Continente Nero fanno da sfondo ad una vicenda che diventa il paradigma di chi lascia le proprie sicurezze per cercare qualcosa che non ha. Protagonista è il ventenne Alessandro Testa, che nel 1935 parte da Roasio, il suo paese, per raggiungere la Nigeria.