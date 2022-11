Tensione in carcere a Biella, aggredito il Comandante della Penitenziaria, Delmastro: "Occorre rinforzare l'organico"

"Ho appena concluso una visita presso la Casa Circondariale di Biella, dove ho portato la solidarietà mia e del Governo al Comandante della Polizia Penitenziaria, brutalmente aggredito da un detenuto mentre svolgeva il suo dovere. Successivamente i detenuti hanno dato fuoco a materassi, creando altre situazioni di pericolo per l'incolumità loro e degli agenti di Polizia Penitenziaria. La disastrosa situazione in cui versano le carceri italiane è tristemente nota: dall'edilizia carceraria fatiscente alle dotazioni personali inadeguate, passando per la cronica carenza di uomini e donne in divisa. Appare, però, sempre più evidente come la situazione sia ancora più grave in quelle strutture, come il Carcere di Biella, dove è stata adottata la discutibile scelta organizzativa di affidare gli incarichi di direzione e alto comando a personale "in condivisione" con altri istituti. Questo non può più succedere. Occorre rinforzare l'organico del Corpo a tutti i livelli, dagli agenti ai dirigenti apicali. Su questo, non farò mancare il mio impegno da sottosegretario per ridare al Corpo della Polizia Penitenziaria la dignità e il rispetto che merita".

Lo dice Andrea DELMASTRO delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario al Ministero della Giustizia.