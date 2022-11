Ponderano: esce dal pronto soccorso, ma dorme nell'atrio dell'ospedale con una coperta per il maltempo

Notte al caldo dentro l'atrio dell'ospedale per un uomo del '65 che diversamente avrebbe dovuto dormire chissà dove.

Portato in pronto soccorso perchè ubriaco, l'uomo si era poi allontanato volontariamente, ma una volta uscito aveva poi preteso di rientrare per passare la notte nell'ingresso del nosocomio con una coperta per via del maltempo. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento dei Carabinieri.

Ad acconsentire alla sua richiesta di dormire nell'atrio del Degli Infermi sono infine stati gli addetti alla vigilanza.