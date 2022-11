"Garanzia di procedura legale", la truffa corre sul web

Nonostante sia chiaro che le mail provenienti da questa fantomatica Europol, Interpol (con loghi palesemente contraffatti) dove si preannuncia un procedimento legato a reati sessuali, i truffatori non demordono e quasi ogni giorno arrivano mail simili da diversi e numerosi indirizzi mail che non si possono far risalire a siti esistenti. Non spaventatevi, non abboccate all'amo, a chi risponde viene chiesto di pagare una somma per cancellare l'accusa. A noi sembra ingenuo ma qualcuno ci casca, e allora attenzione.