Canna fumaria in fiamme a Occhieppo Superiore, intervengono i Vigili del Fuoco, foto Benedetti per Newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di oggi venerdì 4 novembre a Occhieppo Inferiore.

In seguito alla chiamata al 112, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Castellazzo per una canna fumaria in fiamme.

Al momento l'incendio sembra essere sotto controllo e non aver interessato l'abitazione ma l'intervento compresa la messa in sicurezza, è durato poco meno di 2 ore.