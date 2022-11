Ener.Bit, l'importanza delle Cer nel momento della transazione ecologica, FOTO e VIDEO

Grande successo di Ener.bit ieri giovedì 3 novembre nella presentazione del bando di costituzione di Comunità Energetica del Territorio CET.

Grande interesse hanno dimostrato gli Amministratori Comunali (Sindaci/Assessori) e i rappresentanti degli Enti soci presenti.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Paolo Maggia e il Direttore Alberto Prospero, che hanno presentato il bando come un'opportunità importante per il nostro territorio e per la nostra comunità.

Ener.Bit intende sostenere l’avvio di nuove CER a livello del Territorio (CET) quale soggetto aggregatore dotato di know-how tecnico e normativo e in grado di interfacciarsi efficacemente sia con i referenti - gestor i di CER e AUC (Autoconsumo Collettivo) sia con le piattaforme di gestione IoT per le quali ha già selezionato operatori economici in grado di offrire servizi preposti, e gli enti regolatori ( in particolare il GSE ed ARERA) , creando sinergie con i processi di efficientamento degli edifici generando i seguenti vantaggi: ambientali, economici e sociali.

I soggetti destinatari del bando sono unicamente gli enti soci della Ener.Bit i quali, nella fase di candidatura , potranno attivare una candidatura includendo stakeholder interessati alla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Il bando prevede due fasi: 1. presentazione della candidatura con individuazione delle possibili configurazioni di “Stakeholder” interessati alla adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile entro, e non oltre, le ore 13:00 del 28 novembre 2022; 2. Individuazione dei soggetti candidati alla costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile. Le prime 15 candidature pervenute in ordine cronologico all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata precedentemente, saranno selezionate da Ener.Bit per la redazione del studio di pre-fattibilità degli interventi.

Questo il bando https://www.enerbit.it/wp-content/uploads/2022/10/BANDO-COMUNITA-ENERGETICA-del-TERRITORIO-CET-SMART-CER-ENER.BIT_.pdf