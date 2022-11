Biella, 4 novembre: con l'inno di Mameli un forte richiamo all'unità nazionale, FOTO e VIDEO

Oggi 4 novembre 2022, in concomitanza con la Cerimonia Nazionale che si e svolta a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, si è tenuta anche a Biella, presso i Giardini Zumaglinl, la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La Cerimonia ufficiale si è aperta con l’alzabandiera al suono dell'Inno d'Italia.

Hanno successivamente preso la parola il Prefetto Franca Tancredi, il Colonnello Mauro Fogliani, il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e il sindaco di Biella Claudio Corradino.

Il Prefetto della Provincia di Biella, Franca Tancredi, ha dato lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, mentre il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha sottolineato come sia importante che i giovani non dimentichino il significato del 4 novembre e come si debba ricorrere alla guerra solo se non ci siano altre vie percorribili.