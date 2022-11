4 novembre, le celebrazioni a Biella e nel Biellese

Tanti gli appuntamenti nel territorio da oggi 4 novembre fino a domenica 6, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Eccone alcuni.

Oggi, venerdì 4 novembre:

- Cossato, dalle 9 la Santa Messa in ricordo dei Caduti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con intervento del sindaco e letture degli allievi. Alle 10.30, invece, commemorazione solenne con deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti.

- Valdilana, 4 novembre con il raduno della popolazione alle 9.15 presso il monumento ai Caduti di frazione Ronco, con un momento di preghiera e il saluto del sindaco. Poi seguiranno le deposizioni delle corone ai monumenti di Mosso (ore 10) e Valle Mosso (ore 10.30). Alle 11, invece, raduno in piazza Chiesa, a Crocemosso, con cerimonia finale. Infine, commemorazione anche in frazione Lanvario alle 11.45.

- Biella, alle 10 ai Giardini Zumaglini, commemorazione presso il monumento ai caduti

- Biella, alle 21, in occasione dei festeggiamenti dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate teatro sociale biella concerto banda verdi Bioglio, ritrovo in largo Valcourt, sotto il Comune, alle 18, poi in corteo verso il monumento ai Caduti

- Vigliano, alle 10, la cerimonia si aprirà con l'inaugurazione del riqualificato viale della Rimembranza, cui seguirà l'omaggio ai Caduti da parte dei bambini della scuola dell'infanzia statale e la benedizione da parte di don Luca Murdaca. Sempre a Vigliano, domenica 6 novembre, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore dei Caduti di tutte le guerre.

- Graglia, questo il programma: ore 10.15 - ritrovo presso il comune; ore 10,30 deposizione corona d’alloro al monumento dei caduti in piazza Astrua e benedizione, ricordo dei cittadini Gragliesi caduti per la patria e commemorazione da parte degli allievi della scuola secondaria di primo grado.

5 novembre

- Mongrando il programma prevede il raduno dei partecipanti alle 10.15 presso la piazza XXV Aprile. Alle 10.30 Santa Messa alla chiesa di San Rocco. Poi seguirà, alle 11, la benedizione delle corone con deposizione ai monumenti dei Caduti di Ceresane e Curanuova (ore 11.30) e al cimitero di San Lorenzo (ore 12).

- Sagliano, in piazza Micca, avrà luogo la deposizione della corona d'alloro. Alle 11, invece, al cimitero, si terrà la Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre e del parroco Alfredo Bono.

6 novembre

- Massazza, Benna, Villanova a Massazza, ritrovo presso il municipio alle 11,40, corteo verso la chiesa, alle 11 la Santa Messa Commemorazione dell'Anniversario dell'Unitá Nazionale, alle 13 pranzo presso Alpini.

- Occhieppo Superiore, raduno in piazza Levis alle 10, alle 10,15 discorso alle autorità

- Zimone, Salussola e Dorzano si ritrovano domenica 6 novembre per prendere parte alla giornata in onore delle Forze Armate. La cerimonia si svolgerà alle 9 nel paese di Dorzano. La popolazione è fortemente invitata a partecipare.

- Candelo, il programma prevede ritrovo in piazza del Municipio. Ci saranno gli interventi del sindaco Paolo Gelone e dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese, con orazione ufficiale del capogruppo ANA di Candelo, Alberto Ferraris, a partire dalle 9. Seguirà corteo, con onore ai Caduti (al monumento di via IV Novembre e al cimitero) e al Milite Ignoto. Infine, alle 10.30, Santa Messa alla chiesa di San Lorenzo.

- Tollegno, ore 10 Santa Messa, alle 10,45 la deposizione corona di alloro

- Rosazza, Campiglia e Piedicavallo hanno in calendario la commemorazione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate alle 10 al Santuario a San Giovanni d'Andorno.

- Gaglianico, dopo la Santa Messa delle 10,30 il ritrovo sarà di fronte al Monumenti ai Caduti alle 11,15 per una solenne celebrazione.

- Sandigliano, ore 10,00 - ritrovo nel cortile del comune, ore 10,30 - S.S. Messa Discorso del Sindaco. Intervento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo – Sandigliano. Al termine deposizione Corone e Benedizione alla Lapide e al Monumento dei Caduti. Con la partecipazione dell’ ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - dell’ ANPI la Banda Musicale G. Verdi di Sandigliano e le ASSOCIAZIONI del Paese