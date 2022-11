104° Anniversario della fine della “Grande Guerra”, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Oggi 4 novembre 2022, in concomitanza con la Cerimonia Nazionale che si è svolta a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, si è tenuta in questo Capoluogo di Provincia, presso i Giardini Zumaglini, la celebrazione del 104° Anniversario della fine della “Grande Guerra”, la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, organizzata con il coordinamento della Prefettura di Biella.

La Cerimonia ufficiale si è aperta con l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Successivamente il Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Mauro Fogliani, ha dato lettura del Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918, a firma del Generale Armando Diaz.

A seguire il Prefetto della Provincia di Biella, Franca Tancredi, ha dato lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel quale è stato ricordato che la pace è un valore da coltivare e da preservare e, più che mai, l’aggressione scatenata dalla federazione russa contro l’Ucraina ci richiama alla responsabilità di testimoniare le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare, con i nostri alleati, i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale. In tale messaggio, inoltre, è stato rivolto un ringraziamento a soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, per l’abnegazione e per l’impegno profuso per la salvaguardia delle Istituzioni, della pace e della libertà. La Cerimonia è proseguita con il saluto del Sindaco della città di Biella, Claudio Corradino, e del Presidente della provincia, Emanuele Ramella Pralungo.

Alla Cerimonia ha, altresì, preso parte una delegazione di studenti dell’Istituto di Istruzione superiore Gae Aulenti e dell’Istituto di Istruzione superiore G. e Q. Sella, che, per il tramite di due rappresentanti, hanno dato lettura di due brani scelti. Biella, 4 novembre 2022.