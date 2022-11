Scontro al vertice in trasferta per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Trasferta importante per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che è ospite dell’Ascot Lasalliano sabato alle 19.45 alla palestra Parri in via Tiziano 43 a Torino. La formazione di Lasalliano è al momento al terzo posto in classifica con una sola partita persa, mentre i biellesi sono al comando a pieni punti.

“Sarà sicuramente una partita tosta - dice lo schiacciatore Filippo Brusasca -. Ci stiamo allenando molto bene tutti e siamo contenti di essere così in alto in classifica. Dobbiamo continuare a mantenere alto il livello tecnico in settimana in modo tale da poter giocare al meglio tutti i sabati.”

Arriva dunque la quinta sfida per la Scuola Pallavolo Biellese, la prima delle due trasferte consecutive a Torino di questo mese. Bisogna iniziare col piede giusto questo periodo che porta alla sosta invernale per rimanere in vetta alla classifica fino alla fine.