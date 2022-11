IPPON 2, Durante e Demargherita agli Assoluti

Sabato 29 ottobre, a Leiní, si sono svolte le qualificazioni Regionali di karate valevoli per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. La Ippon 2 ha ottenuto il lasciapassare per due atleti: Alessio Durante (-75 kg) che si è classificato al 2º posto e Alessandro Demargherita, (-67 kg) 3º classificato. Gli altri due atleti, Ludovico Cardinale (-60 kg) e Ludovico Iacazio (-67 kg) si sono classificati rispettivamente al 3º e 5º posto, ma non si sono qualificati per la Finale Nazionale che si terrà a Settimo Torinese dal 18 al 20 novembre portando in Piemonte i più grandi esponenti del karate italiano.

Il giorno seguente, domenica 30 ottobre, nella Palestra Maggiore di Leiní, è stata la volta dei piccoli karateka del Piemonte, di età compresa dai 4 agli 11 anni, che sono scesi in campo per il Gran Premio Giovani Karateka FIJLKAM cimentandosi nelle prove del percorso, palloncino, kata e combattimento. I venti piccoli atleti della Ippon 2, guidati dal Maestro Feggi e dall’allenatore Taglioretti, hanno superato l’emozione e si sono impegnati svolgendo al meglio la gara che è stata per tutti un’esperienza importante di crescita.