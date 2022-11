Student Party, ad Halloween più di 1500 ragazzi in Peschiera

Per tanti ragazzi, studenti delle scuole superiori, è stata la prima serata in discoteca. Stiamo parlando dello Student Party che si è svolto lunedì 31 ottobre per festeggiare Halloween alla Peschiera di Valdengo, e che ha riscosso un grande successo a giudicare dagli oltre 1500 ragazzi presenti.

Tantissimi giovani che hanno passato una bellissima serata in pista, ed in totale sicurezza come spiega Giò Fantini della Peschiera: “La serata è andata molto bene con tanti ragazzi biellesi presenti. C’é stata molta attenzione sulla festa perché è stato l’evento con maggior afflusso di Halloween. La serata si è svolta in assoluta sicurezza grazie al servizio d’ordine, alla presenza di un ambulanza, alla protezione civile che ha controllato parcheggi e vicinato, al valido servizio braccialetti per il bar. Quindi un controllo forte da parte nostra in ottima collaborazione con le forze dell’ordine”.

Successo su tutti i fronti per lo Student Party che costituiva il banco di prova per i prossimi eventi che Giò Fantini e la Peschiera organizzeranno. “Il prossimo appuntamento sarà il 2 dicembre con il Revival delle discoteche Caravel e Maxim e con la presenza dei dj storici del periodo. La serata partirà con l’aperitivo e poi via alle danze. E, poi oltre alle serate di Peschiera e Jimmi’s, altri due eventi: la festa per gli auguri di Natale e Capodanno”.