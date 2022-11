Fratelli d'Italia, cena degli Auguri di Natale a Zubiena con Delmastro e Donzelli

La Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia Biella come da tradizione organizza la cena degli Auguri di Natale nella suggestiva cornice dell’Agriturismo PRÀ GROSS - SS. 338, km. 11, Zubiena.

“Sarà l'occasione per scambiarci gli auguri di buone feste – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Avremo l'opportunità di ricordare le battaglie portate avanti da Fratelli d’Italia, quelle per cui continuerà a battersi e gli obiettivi per l'anno che verrà.La cena è aperta a tutti, l'evento sarà sabato 3 dicembre, alle 20. Ospiti della serata l’On. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e l’On. Giovanni Donzelli, responsabile Nazionale Organizzazione FDI”. Per info: 370 3266502 o 347 2392189.