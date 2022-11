Sicuramente ognuno di noi avrà sentito parlare dell 'effetto parquet, perchè si parla di un tipo di pavimentazione che è caratterizzato da alcuni elementi che lo rendono molto appetibile e prestigioso, come per esempio la durata, ma anche il calore, la raffinatezza e il suo essere naturale però anche se è un pavimento molto desiderato, non significa che non bisogna stare attenti all'effetto anche perché spesso ci sono imitazioni di vario tipo che rendono inutile la scelta, come per esempio le piastrelle effetto legno in ceramico, oppure il Gres porcellanato. Ma di sicuro quello peggiore è il parquet effetto legno perché si parla di un pavimento illuminato che è un'imitazione delle diverse specie legnose.

Quindi si può dire che il parquet effetto legno è finto in quanto ci sono vari tipi di pavimenti in laminato effetto legno, ma hanno tutti una variazione della stessa tecnica costruttiva e cioè le fibre di legno, che sono pressate con la resina melaminica che costituisce un pannello al di sopra del quale è incollata una pellicola stampata che imiterà l'effetto parquet, mentre il vero parquet può essere solo prefinito in legno massiccio perché i listelli preferiti saranno composti da una lamella di legno e un supporto in multistrato.E per definirsi tale questo tipo di parquet dovrà avere uno strato di legno nobile, con spessore inferiore a 2,5 mm

Ecco perché diciamo che il parquet effetto legno non è vero perché contiene solo una parte di legno e per il resto ci sono solo sostanze sintetiche soprattutto per quanto riguarda le parti che devono essere calpestati, che sono il parametro da considerare quando si fa la scelta.





Altre cose da sapere su questi aspetti

Ci sono anche altri materiali che simulano il parquet come per esempio il Gres porcellanato effetto legno, che hanno certe caratteristiche come la posa in quanto può essere solo flottante e quindi ad incastro, mentre il guess gres effetto legno verrà posato con l'utilizzo di prodotti e Colle che sono pericolosi per la salute.

Inoltre, ovviamente, il parquet effetto legno non può avere una grande durata, mentre i pavimenti in legno naturale sono levigabili in caso di graffi.

In altri bisogna considerare anche l'aspetto della resistenza, la temperatura, l'umidità in quanto,essendo composto da truciolati incollati in laminato effetto legno, risentirà di deformazione per effetto degli sbalzi di temperatura e dell'umidità.

In definitiva, quando pensiamo ai pavimenti effetto legno, dobbiamo capire che nascono solo come un'alternativa più economica al parquet, vero. E quindi dobbiamo capire perché stiamo considerando questa soluzione, perché forse c'è un motivo pratico.

E perché magari siamo in affitto e vogliamo migliorare l'estetica della casa, ma senza investirci però se la scelta è collegata alla passione, che sia per il parquet in legno ci sono diversi elementi che bisogna mettere sul piatto, come per esempio la sensazione tattile, perché il vero parquet nasce anche per essere.

Anche perché la tecnica di costruzione dei parquet ha effetto legno si è evoluta per limitare il vero legno al tatto, però è ancora lontana dall'originale, soprattutto perché il vero parquet risulta caldo sotto i piedi, mentre quello sintetico sarà freddo.