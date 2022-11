Scuola di economia civile: il 10 novembre la lectio magistralis di Luigino Bruni a Città Studi

Giovedì 10 novembre alle 20,30 al centro Congressi di Città Studi si terrà l’ultimo appuntamento della seconda edizione della Scuola di Economia Civile a Biella, con una lezione di Luigino Bruni, Presidente e fondatore, insieme al Prof. Stefano Zamagni, dell’omonima Scuola.

La Scuola, che quest’anno si è svolta in presenza e in diretta streaming, si è articolata in cinque lezioni teoriche e quattro laboratori territoriali registrando, come nella prima edizione, un notevole successo di pubblico (oltre 100 gli iscritti), confermando l’interesse del mondo imprenditoriale biellese e degli operatori pubblici e privati verso un’economia fondata sul bene comune e sulla felicità pubblica, attraverso la corretta gestione dei beni comuni.

Il progetto è stato realizzato dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e dalla SEC (Scuola di Economia Civile), grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con Diocesi di Biella, Banca Simetica e UPBeduca. Il percorso ha avuto come protagoniste le voci oggi più autorevoli in Italia dell’Economia Civile, dal Prof. Stefano Zamagni al Prof. Leonardo Becchetti, dall’urbanista Elena Granata alla fondatrice Sabrina Bonomi, affrontando temi di grande attualità e urgenza che hanno offerto a tutti i partecipanti nuovi orizzonti di senso: dalla generatività di imprese e organizzazioni per ripartire dopo pandemia e guerra, all’immaginazione come risorsa per la rinascita di luoghi e comunità, allo sviluppo umano integrale e alla sostenibilità come azioni da intraprendere per superare la crisi. Nel programma sono state incluse tre giornate laboratoriali rivolte alle scuole che hanno coinvolto anche i giovani biellesi.

Tutte le lezioni possono essere riviste e riascoltate sul Canale Youtube del Consorzio sociale Il Filo da Tessere. Luigino Bruni, Professore di Economia Politica e coordinatore del Dottorato in Scienze dell’Economia Civile all’Università Lumsa di Roma, Editorialista di Avvenire e Consultore del Dicastero per i Laici, chiuderà il percorso, intervenendo sul tema “Il capitale spirituale come forma di resilienza delle imprese e delle comunità di oggi e di domani”. Bruni è un economista, con una vocazione umanistica, che si occupa infatti anche di storia, etica, filosofia, letteratura, e ha posto al centro dei suoi studi le parole chiave dell’economia civile: benessere, felicità, mercato, dono, reciprocità, gratuità. Parole che oggi faticano ancora a trovare casa nel modello di capitalismo finanziario su cui fa perno l’economia globalizzata e che invece affondano le loro radici nella tradizione italiana di un capitalismo mediano, dotato di una vocazione più comunitaria, relazionale e familiare.

“I flussi economici nascono prima da capitali morali e civili, che diventano poi capitali industriali, e quindi lavoro, reddito, ricchezza”, afferma Bruni, che il 10 novembre approfondirà questi temi nella sua lectio magistralis. Da tempo poi, Bruni si occupa anche di carismi e organizzazioni a movente ideale, oltre ad aver commentato negli ultimi dieci anni sulle pagine di Avvenire i libri del Vecchio Testamento, offrendone una lettura originale dal punto di vista di un economista.

Bruni è anche Direttore Scientifico dell’Evento Internazionale “The Economy of Francesco”, che si è svolto ad Assisi, lo scorso settembre, alla presenza di Papa Francesco e di oltre mille giovani economisti, imprenditori e change makers, di oltre 115 paesi, con lo scopo di rifondare un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile e per dare un’anima all’economia di domani. L’economia di Francesco, secondo Bruni, è anche la costruzione di un capitale spirituale globale di cui il mondo ha estremo bisogno perché la coltivazione dell’interiorità è il cuore di una nuova economia fondata sui beni invisibili, come i beni relazionali e i beni morali.

Alla serata saranno presenti e interverranno i giovani e le giovani biellesi appartenenti al movimento di EoF (Economy of Francesco), in dialogo con il Professore. In occasione della chiusura della seconda edizione della scuola di Economia civile il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris, commenta: “questi due anni di lezioni con grandi esperti hanno rappresentato un momento formativo molto importante anche per il particolare momento storico in cui il progetto è partito. Per il nuovo anno sono allo studio nuove proposte per continuare il cammino intrapreso e la Fondazione ha già attivato alcuni specifiche proposte legate all’economia civile all’interno del progetto Muse alla lavagna per coinvolgere i ragazzi delle scuole su questi temi di fondamentale importanza”.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: info@ilfilodatessere.come https://bit.ly/sec-lezioni