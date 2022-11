Babbo Natale arriverà in piazza Duomo su di un'ape trasformata in slitta

Il 7 novembre a Biella in Piazza Duomo arriverà con la sua slitta "nientepocodimeno" che BABBO NATALE.



Il progetto si chiama "Viaggio del cuore" ed è nato per raccogliere doni da distribuire ai bambini che si trovano nelle pediatrie, nei reparti di oncologia pediatrica, nelle case famiglia o nei centri di accoglienza e con i quali condividere la vera magia del Natale.



"Se avete giocattoli NUOVI E CONFEZIONATI, potrete portarli per i bambini più sfortunati, è importante però che NON siano usati, BABBO NATALE li raccoglierà per donarli", scrive in un post la Pro Loco Biella Valle Oropa che collabora nella realizzazione dell'evento a Biella.





Sarà inoltre possibile fare le foto con Babbo Natale e la sua "particolare" slitta



L'appuntamento è dalle ore 15.00 a Biella in Piazza del Duomo.

Ma di chi è questa idea? Di Gerardo Giove, alias Babbo Natale, che sabato 5 novembre partirà da Varese per "Il viaggio del cuore", il tour benefico in dieci tappe tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia per portare un regalo e un sorriso ai bambini meno fortunati. percorrerà il viaggio su un'Ape trasformata in slitta. Un itinerario a forma di cuore lungo 728 chilometri e percorso evitando autostrade «per stare in mezzo alla gente». Tutto a cinquanta chilometri orari, ma con un la voglia di fare del bene che batte a mille. Ad accompagnarlo sul sedile esterno ci sarà Mamma Natale, al secolo Marzia Faggio, pronta a sfidare freddo e scomodità per dispensare caramelle e sorrisi: «Sarà dura, ma per la gioia dei bambini faccio questo e altro» racconta determinata.

L'iniziativa - che partirà da Villa Recalcati alle 15 di sabato 5 novembre per concludersi a Binago (Como) domenica 13.