A cosa servono le regole? La dura vita dei bambini

Come e perchè dare delle regole? ne parliamo insieme con le educatrici del Centro per le famiglie nel Comune di Gaglianico in via XX Settembre 10.

E mentre i grandi chiacchierano...i bambini si divertono!!!

9.30 accoglienza e lettura; 10.00 laboratorio teatrale per i bambini momento di confronto tra genitori; 12.00 rinfresco per tutti offerto dal comune

PER INFO: Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. "il Patio"tel. 3357920454

patio@consorzioiris.net

Evento gratuito. Necessaria l'iscrizione :https:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8rWDFk4OqEUJIbLWby1KvwSuoZwhvsa7wtfdzYoEI11yQ0Q/viewform