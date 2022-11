Inaugurata la XXXII edizione del Biella Master

Mercoledì 2 novembre, presso la sede dell’Unione Industriale Biellese, il Presidente Luciano Barbera, i Consiglieri della Fondazione ed il Tutor Giovanni Schiapparelli hanno dato il benvenuto ai giovani laureati che frequenteranno il corso propedeutico della XXXII edizione del Biella Master delle Fibre Nobili. Anche per questa edizione, grazie all’interessamento del Direttore Roberto Luongo, il corso vedrà la compartecipazione di ICE-Italian Trade Agency con lezioni di Marketing Internazionale e Tecniche del Commercio Estero.

Tra i numerosi laureati che hanno risposto al bando, sono stati selezionati 12 candidati provenienti da tutta Italia. Alcuni di essi hanno già maturato esperienze nel settore tessile-abbigliamento anche in campo internazionale. Durante il corso propedeutico, della durata di un mese, i partecipanti avranno anche modo di incontrare imprenditori e dirigenti delle numerose aziende promotrici dell’iniziativa. Al termine del corso, sulla base dei risultati dei test psico-attitudinali e dell’esito del colloquio finale, saranno assegnate le borse di studio di 3.000/6.000 euro e da gennaio 2023 i masterini prenderanno parte al corso Biella Master, della durata di tredici mesi.

La presenza di numerosi e qualificati partecipanti conferma l’importanza che Il Biella Master ha assunto non solo a livello nazionale, accreditandosi come un corso capace, per le sue specifiche caratteristiche, di formare figure manageriali d’eccellenza nel settore tessile-abbigliamento.