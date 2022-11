Biella Digital Focus: martedì con Nicola Savino

Quando si parla di digitalizzazione aziendale, ci si dimentica molto spesso che il punto di partenza di un progetto così delicato non è mai la tecnologia o il software, ma sono i processi aziendali, che devono essere reingegnerizzati in chiave digitale evitando anche di produrre carta in azienda che rende i processi inefficienti ed inefficaci."La dematerializzazione dei processi aziendali: cosa vuol dire e perché è vitale per la tua azienda" è l’argomento al centro del primo Biella Digital Focus, webinar organizzato dall’Unione Industriale Biellese in programma martedì 8 novembre dalle 17.30 alle 18.30. Il protagonista dell’incontro sarà Nicola Savino che dialogherà con Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, e Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione. Durante il focus sarà inoltre dato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Nicola Savino

Dopo una breve esperienza in IBM, Nicola Savino fonda nel 2009 la Seen Solution srl (dal 2016 Savino Solution Srl). E’ l’ideatore del “Metodo Savino”, che si caratterizza per l’applicazione di sette regole fondamentali per digitalizzare i processi aziendali, e il “Dematerializzatore Tour”, un evento itinerante nato con l’obiettivo di diffondere la cultura del digitale a norma tra gli imprenditori italiani. Recentemente, ha ottenuto con la sua azienda Savino Solution il primo brevetto europeo di un sistema per la conservazione digitale dei record e della blockchain. Oggi è ritenuto uno dei massimi esperti del settore, autore di libri e pubblicazioni, consulente per aziende e pubbliche amministrazioni. E’ il fondatore e direttore editoriale del trimestrale “Paperless”, il primo magazine sulla digitalizzazione a norma dei processi.

I webinar di Biella

Digital FocusBiella Digital Focus è il ciclo di webinar per approfondire diversi temi legati alla digitalizzazione organizzata dall'Unione Industriale Biellese e dedicata alle imprese.

Gli appuntamenti proseguono una volta al mese fino a maggio, quando si terrà il Biella Digital Summit 2023, la seconda edizione del convegno organizzato dall'Uib per fare il punto sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e il loro impatto sulla competitività dell'impresa. La partecipazione ai webinar Biella Digital Focus è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, e darà ai partecipanti la possibilità di interagire con gli ospiti e porre le proprie domande.