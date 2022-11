Kineos Danza ASD: Da 10 anni sul territorio biellese diffondendo l’amore per il tango

L’associazione Kineos A.S.D., nata nel 2012 da un’idea del Maestro Stefano Aggio, compie quest’anno dieci anni di attività. Le difficoltà degli ultimi anni, dovute alla pandemia e alla situazione economica in corso, non hanno scoraggiato l’animo di Stefano che, giorno dopo giorno, persevera per diffondere la sua idea di svago, divertimento e attività salutare. Lo stesso nome scelto per l’associazione, “Kineos”, è stato ispirato dal termine greco “Kineo” che significa “mettere in movimento” e che rende al meglio la sua idea di attività: unione e movimento tra corpo e mente, sia nello yoga che nella danza. Insegnare ed offrire al pubblico eventi di ballo è, per Stefano, come una “missione personale”; l’associazione è dinamica e ha uno scopo sociale forte, che non vede al centro il profitto ma la diffusione del benessere della persona.

“Scegliere di aprire un’associazione è stato un atto di coraggio che ha richiesto tanto impegno e tanta passione” racconta. “Anche nei momenti più bui della pandemia, Kineos è rimasta attiva anche grazie alla nostra capacità di trovare nuove soluzioni per poter praticare: ad esempio, abbiamo organizzato lezioni in diretta online con Zoom, continuando in contemporanea anche le lezioni in presenza con gli agonisti. In questo ultimo periodo mi sono aperto molto alle collaborazioni con altre scuole ed insegnanti, perché ho capito davvero che in queste situazioni l’unione fa la forza”.

Stefano, all’interno della sua associazione, offre corsi di tango argentino e yoga.

TANGO ARGENTINO

Vengono organizzate lezioni collettive, lezioni private, pratiche dal vivo ed eventi pubblici – come quelli appena conclusi, svolti nei centri commerciali biellesi Gli Orsi e I Giardini (Esselunga) – che vengono creati per dare ai corsisti la possibilità di imparare la disciplina e mettersi in gioco praticandola all’esterno della scuola, in prima persona. I corsi sono organizzati nelle provincie di Biella (a Candelo, in via del Carmine 6) e Novara (in via Ansaldi 4); l’ultima novità, in fatto di iniziative, è il corso di tango appena avviato nella provincia di Vercelli (maggiori dettagli sulla pagina Facebook della scuola).

YOGA

L’atelier di Kineos si trova a Candelo ed è un piccolo ed accogliente spazio esclusivo, a disposizione per organizzare insieme ai corsisti pratiche di yoga private o collettive, con massima flessibilità sugli orari. Dallo scorso anno, Stefano collabora inoltre con un Centro Yoga a Settimo Vittone. “Per il futuro mi piacerebbe organizzare un corso di yoga dedicato alle persone con lievi disabilità, prendendole “per mano” sin dai primi approcci allo yoga, per accompagnarle ad un’esperienza completa” conclude Stefano.

Per informazioni:

Cell. 328 7247652 (Stefano)

Sito: www.kineosdanza.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/kineos.danza

Pagina Instagram: www.instagram.com/kineoss