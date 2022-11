Nuovo successo per Biella ChiAma Gospel 2022, FOTO

Sabato 29 ottobre il Teatro Sociale Villani di Biella si è animato di musica e beneficenza, grazie alla dodicesima edizione del Biella ChiAma Gospel. L’evento, organizzato dal Biella Gospel Choir OdV in collaborazione con il Comune di Biella e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha riscosso il consueto successo, registrando il tutto esaurito in solo tre ore dall’apertura delle prenotazioni.

Il pubblico biellese (e non solo) ha dimostrato nuovamente il proprio supporto e la propria generosità verso le iniziative benefiche che, ogni edizione, il Biella ChiAma Gospel si prefigge di supportare. L’intero ricavato della serata viene infatti devoluto all’Associazione Undergorund, per il progetto “dal grido al canto: libera l’anima e la voce” a supporto delle donne ospiti presso la Casa Rifugio Biellese, per contribuire allo sviluppo della loro autonomia: grazie a un corso di autodifesa, affiancato a percorsi di mindfulness e rielaborazione di vissuti personali, le donne potranno riacquisire autostima, consapevolezza e capacità resilienti.

Grande successo hanno riscosso i due ospiti speciali del concerto, giunti direttamente da Londra: Daniel “Bishop” Thomas e Annette Bowen. È con emozione e riconoscenza che Enrica Ceretti e il direttore del coro, Fausto Ramella Pajrin, li hanno accolti sul palco. Sensazioni che si sono presto fatte sentire anche da parte del folto pubblico in sala, che ha risposto con entusiasmo ai classici come “Go down Moses” e “Oh when the Saints go marching in”, così come alle new entry del repertorio del Biella Gospel Choir: “Blinded by Your Grace”, “Release”, “There remaineth the rest”, “God is in control”, che ha concluso la serata. Non potevano mancare gli interventi e i ringraziamenti istituzionali.

Il palco del Sociale Villani ha accolto le parole di Alessandra Musicò, Presidente di Underground, Cristiano Gatti, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e Lucilla Sivelli, per Feder Gospel Choirs.

Questa dodicesima edizione del Biella ChiAma Gospel rappresenta un trionfo per l’associazionismo biellese, soprattutto grazie all’incredibile rete di collaborazione instaurata. Il concerto ha infatti visto la partecipazione attiva anche della ARS Teatrando, in particolare nella figura della meravigliosa attrice Patrizia Latini, che ha commosso tutti i presenti attraverso l’interpretazione di alcune poesie e testi che raccontano le vite delle donne vittime di violenza.

L’Associazione Vedo Voci, beneficiaria delle donazioni della passata edizione, con Alessandra Battagin e tre giovanissimi volontari, si è incaricata di segnare in LIS (Lingua dei segni italiana) tutti i dialoghi, tutte le letture, tutti i brani, per una serata all’insegna dell'indiscusso spirito di amicizia, solidarietà e inclusività.