Dal Nord Ovest - Fiamme in un garage, domate da un giovane Carabiniere prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco

Incendio intorno alle 9.30 in via Mazzini a Omegna. Probabilmente a causa di un corto circuito in un garage si sono sviluppati fumo e fiamme, con diverse auto danneggiate.

Sul posto per primi i carabinieri, con un giovane militare di origine marchigiana che con alcuni estintori ha contributo a domare l’incendio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania e dei volontari di Omegna.

Il fumo ha raggiunto anche gli appartenenti della palazzina, danneggiata in parte la facciata del condominio. Una persona anziana e’ stata soccorsa per una lieve intossicazione.