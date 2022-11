Dal nord ovest: Esce di strada e sta per essere soccorso da un'automobilista che però viene investito da un'auto in corsa FOTO

Incidente a Formigliana, conducenti e passeggeri in ospedale

Probabilmente la scarsa visibilità data dalla pioggia ha causato l'incidente di questa sera, 3 novembre, a Formigliana con una dinamica tutta al vaglio dei Carabinieri. Dalle prime testimonianze pare che un'auto abbia perso il controllo finendo fuori strada per cause da accertare. A notare l'accaduto un secondo automobilista che si è fermato per prestare i soccorsi al conducente ed è sceso dal suo mezzo mentre sopraggiungeva una terza auto che pare lo abbia dapprima investito e poi si sarebbe schiantata contro la prima auto già ferma.

Tutte le persone coinvolte sono state condotte in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le generalità dei conducenti e degli occupanti.

La lunga scia di detriti sulla strada è stata bonificata dal personale SA Sicurezza e Ambiente intervenuta sul posto.