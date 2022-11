Dal Nord Ovest - Auto precipita per settanta metri in una scarpata: tragedia in Valchiusella (foto di repertorio)

Un'auto è precipitata per oltre 70 metri in una scarpata lungo la provinciale 62 che collega Baldissero Canavese a Vidracco, in Valchiusella.

L'uomo alla guida, un 44enne di Castellamonte, ha perso la vita. Ancora da accertare i motivi che hanno fatto uscire l'auto fuori strada in una curva, fino a farla precipitare nel vuoto. Il volo fatale è finito nel letto del fiume a valle della diga lì vicino, dove la macchina ha concluso la sua corsa. A dare l’allarme erano stati i familiari della vittima, che si erano preoccupati per non averlo visto rientrare a casa dopo il lavoro.