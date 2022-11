Biella, investimento in via Galimberti, donna in codice giallo in ospedale, FOTO

Biella, investimento in via Galimberti, pedone in codice giallo in ospedale

Investimento nella tarda serata di oggi giovedì 3 novembre a Biella, intorno alle 18.

Un signore alla guida di una Golf che percorreva via Galimberti in direzione Villaggio La Marmora, ha investito una donna che stava attraversando la strada arrivando dai giardini Arequipa, di fronte alla Confartigianato, che in seguito all'urto con l'auto è poi stato trasportato all'ospedale in codice giallo.

La dinamica è ancora in fase di accertamento: sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.