A Mezzana tanto entusiasmo per la Festa della Luce

Domenica 31 ottobre si è svolta nel cine-teatro "Angelus" di Mezzana Mortigliengo la “Festa della luce”. Proposta già da alcuni anni dall’oratorio parrocchiale della Koinonia Giovanni Battista - Oasi di Biella, come alternativa cristiana alla festa di Halloween, è stata una festa davvero entusiasmante.

Erano presenti bambini e ragazzi con le loro famiglie, che hanno partecipato a questo evento. Attraverso il divertimento, la gioia e i colori fluo si è colta l’occasione per educare i bambini al vero significato di questa festività, ovvero la Vigilia della festa di Tutti i Santi, nella Luce di Cristo.

Gesù infatti ha detto:«Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gv 8,12Per celebrare in modo vivace e allegro questa festa, i bambini e gli adulti hanno portato una maglietta bianca che è stata poi colorata con colori fluo e con i propri nomi scritti in modo creativo e indossata per tutta la serata.

Seguendo il tema della serata “Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore ? (Salmo 27,1)” sono state preparate diverse attività durante la serata, tra cui giochi, balli di gruppo accompagnati dalle luci, dalla musica e dagli animatori della festa che hanno preparato una simpatica scenetta sul tema della Luce. C'è stato anche un intrattenimento speciale da parte di Chuy, fratello consacrato messicano della comunità della Koinonia, che nei panni di un mago simpatico e divertente ha saputo intrattenere i bambini e i partecipanti alla festa con diversi giochi di prestigio.

A fine serata è stato offerto un buffet di condivisione e la promessa di ritrovarci il prossimo anno!