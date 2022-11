Asl Biella, rientra il personale sanitario sospeso perchè non vaccinato

Per disposizione del decreto legge del 31 ottobre, rientrano oggi 3 novembre al lavoro con due mesi di anticipo i medici sospesi per non essersi sottoposti alla vaccinazione.

Sono in tutto 16 le persone del comparto sanitario, tecnico e amministrativo che saranno reintegrati, e tra loro non ci sono medici.

La comunicazione da parte dell'Asl Biella è arrivata loro nella giornata di ieri. Nel documento, l'Azienda spiega come dal 2 novembre diventano inefficaci i provvedimenti di sospensione del servizio in precedenza disposti.

"Tenuto conto che la scadenza anticipata dell'obbligo vaccinale è ricaduta in un giorno festivo - si legge nel documento - l'eventuale mancata ripresa del servizio in data odierna potrà essere giustificata d'ufficio dall'Azienda".

L'annuncio è stato dato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci.

La decisione solleva dubbi dalle federazioni dei medici Fadoi e Fimmg, che guardano all'aspetto deontologico per i medici no vax: "Non fare la vaccinazione stride con la professione, il rientro nei reparti significa tutto sommato premiarli".

Prorogato, invece, l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa fino alla fine dell'anno. Lo prevede la nuova ordinanza del ministro della Salute.