Ricetto da 110 su 110, la valorizzazione di Candelo passa anche da università e enogastronomia

Di qualche mese fa la notizia di una studentessa statunitense, Kiva Victoria Talty, in Italia per seguire il Master di Gastronomia all’Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo, e che aveva scelto proprio Candelo e il Ricetto per la sua tesi.

L’esito della ricerca è stato ottimo: “Sono orgogliosa di poter dire che ho raggiunto il voto finale del Master con 110 su 110. Vi sono grata per aver condiviso con me il vostro lavoro: le vostre risorse e il vostro tempo mi hanno aiutato a creare un progetto finale solido ed espressivo.” Kiva, che era già stata a Candelo per sopralluoghi e ricerche, con grande entusiasmo spiega che “la mia ricerca nel vostro bellissimo comune si è concentrata sulle collezioni del piccolo museo: come il cibo, la tradizione e la metodologia sono rappresentati ed espressi attraverso la cultura materiale; come le tradizioni alimentari possano essere interpretate, conservate e rivitalizzate; e le sfumature e l'importanza della progettazione delle collezioni museali per rendere tutto fruibile al pubblico in modo chiaro, interessante e moderno”. Ora, dopo la celebrazione della tesi, Kiva racconta di essere “attualmente in viaggio per una presentazione in Danimarca e viaggerò un po’ come regalo di laurea e di compleanno. Sarò negli Stati Uniti per le vacanze e tornerò poi in Italia all'inizio del 2023”.

Ed è questa la buona notizia, con la conferma che il progetto di collaborazione non si chiude affatto con questa tesi: Kiva tornerà a Candelo per approfondire ulteriormente i suoi studi sul borgo: ha scelto di voler vivere con la comunità e immersa nella storia e nelle tradizioni del borgo per poter arrivare a contribuire personalmente alla crescita culturale e turistica del paese.

L’interesse della studentessa per Candelo era nato approfondendo il “Piccolo Museo delle cose di cucina e pasticceria”, ulteriore tassello del nuovo percorso di visita del borgo che il Comune sta realizzando. Il Piccolo Museo nasce nel 2000 da un’idea della Famiglia Angelino-Catella, già titolari del Ristorante “Fuori le Mura” di Candelo i quali decidono di rendere pubblica e visitabile la loro raccolta: attrezzature, stampi, arnesi, libri, documenti, fotografie, rame ed anche macchinari d’epoca inerenti al settore gastronomico, alberghiero e di pasticceria ed anche di uso casalingo e popolare. Anima della collezione è lo Chef Valerio Angelino C.: la sua passione per la trasmissione dei saperi sulle tematiche del mondo gastronomico e food è alla base della collaborazione con il Comune.

Il museo in passato era aperto solo occasionalmente durante alcuni eventi e grazie alla disponibilità del proprietario, ma ora potrà essere apprezzata dal pubblico andando a costituire un fattore di ulteriore attenzione alla visita del Ricetto e di Candelo. Collaborazione chiama collaborazione, e Kiva è subito rimasta entusiasta del progetto, scorgendone subito le potenzialità. Kiva è originaria degli Stati Uniti, nata e cresciuta a Chicago, poi trasferita a Marco Island, in Florida. Ha lavorato presso il Botanical Garden di Naples (Florida) per alcuni anni, dopo aver lavorato in siti storici, organizzazioni culturali e musei. Innamorata delle organizzazioni culturali e dei musei fin da bambina, ha completato uno stage curatoriale a Milwaukee mentre acquisivo il certificato di laurea in studi museali. Kiva in precedenza ha infatti conseguito titoli di studio e certificati presso il Spring Hill College e l’Harvard Extension School.

Il sindaco chiude con un invito rivolto a tutta la comunità di Candelo: “Kiva vorrebbe quindi trascorrere un periodo a Candelo per i suoi studi e per approfondire gli aspetti culturali e museali del Ricetto. Il nostro Settore Cultura la accoglierà tra uffici e Biblioteca per permetterle di studiare in loco e la supporterà nel lavoro di pianificazione e ricerca. Sarebbe davvero bellissimo che qualche Candelese si facesse avanti per ospitarla offrendole ospitalità. È una ragazza, oltre che preparata, anche molto dolce ed educata: dimostriamo ancora una volta l’accoglienza e il grande cuore di Candelo.”

Per comunicare ufficialmente la propria disponibilità, si invita a scrivere all’Ufficio Cultura ufficiocultura@comunedicncandelo.it indicando nome e indirizzo. Si verrà ricontattati.