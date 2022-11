Raduno Nazionale ACA, a Fossano presenti anche biellesi

Nella giornata di domenica 30 ottobre, presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa in Fossano, un tempo scuola allievi Carabinieri ausiliari del II Battaglione ora caserma del Genio Guastatori degli Alpini, si è svolto il Raduno Nazionale ACA Fossano, aperto a tutti coloro che negli anni sono passati da quella Scuola e che ne è stata per oltre 120.000 militari dell'Arma dei Carabinieri. Molti provenienti da tutte le parti d Italia, circa un migliaio: tra questi anche alcuni da Biellese, che si sono ritrovati per rinnovare il loro giuramento all'Arma, alla Costituzione italiana dinanzi alle autorità presenti.