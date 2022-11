Il borgo di Babbo Natale, al Ricetto di Candelo torna la magia del Natale

L’EVENTO IN SINTESI.

Nel magico scenario del Ricetto di Candelo ritorna il Borgo di Babbo Natale, realizzato a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Candelo con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Candelo. Nella cornice d’eccezione del borgo, in cui vivere l’atmosfera magica del Natale, i piccoli potranno incontrare BABBO NATALE nel suo ufficio postale, che risponderà alle loro letterine, e tra le rue medievali un piccolo percorso dedicato proprio a loro, alla scoperta del borgo e degli angoli caratteristici. Per tutti, per immergersi in questo Natale ritrovato dopo la pandemia, ritorna anche il caratteristico mercatino natalizio, tra sapori e idee regalo, in un’atmosfera da sogno che saprà incantare grandi e piccini. Uno dei Borghi più belli d’Italia, uno degli eventi natalizi più suggestivi, 10 giorni di calore e sorprese, per un Natale in piena sicurezza.

LE NOVITÀ.

Il Borgo di Babbo Natale 2022 conferma la formula vincente degli anni precedenti, con la sinergia tra momenti dedicati ai bimbi e i mercatini natalizi con prodotti artigianali, artistici ed enogastronomici distribuiti nei gazebo, banchi medievali, casette di legno e le cantine che durante l’anno non sempre sono visitabili. Tornano i tanto attesi laboratori per bambini (ben 6) distribuiti all’interno del borgo dove i più piccini potranno passare dei momenti di gioco portando a casa alcuni gadget oltre che le loro creazioni.

LE DICHIARAZIONI.

Cristian Bonifacio - Presidente Pro Loco di Candelo: “Non è mai facile organizzare eventi, ancor di più oggi dove i volontari sono ahimè sempre meno e le norme da rispettare sempre di più. Ma negli anni la Pro Loco di Candelo ha fatto delle sfide più importanti il proprio punto di forza ed è proprio lì che ha sempre portato a casa il risultato e la collaborazione con l'Amministrazione Comunale.”

Paolo Gelone – Sindaco di Candelo: “Nonostante le difficoltà, Candelo c’è e ci confermiamo tra le realtà più attive e coraggiose: il Natale continua ad illuminare le feste e riscaldare i cuori: una boccata d’ossigeno, un momento di leggerezza in mezzo a tante preoccupazioni. La collaborazione e la sinergia tra Pro Loco e Comune è massima e anche questa volta ha portato ad un grande risultato. Grazie di cuore ai volontari e a tutti coloro che si sono impegnati e che si impegneranno in questi giorni.”

Manca poco e presto prenderà il via questo grande evento, uno degli eventi più attesi, dai più piccini ma non solo. I preparativi fervono per donare nuove emozioni e c’è già aria di festa in questo straordinario e unico luogo d’incontro, tra realtà e fantasia. Perché proprio al Ricetto di Candelo l’Ufficio postale di Babbo Natale? Si dice che: “Babbo Natale si trovò a passare quasi mille anni or sono nel borgo incantevole e magico del Ricetto di Candelo e, sorpreso dalla bellezza del borgo medievale, pensò che il posto fosse perfetto per la sede del suo ufficio postale, e decise che lì avrebbe accolto i bimbi e ricevuto le loro letterine….” Anche quest’anno Babbo Natale arriverà davanti al Ricetto di Candelo e raggiungerà il suo Ufficio Postale per attendere i bimbi (l’arrivo di Babbo Natale è previsto ogni giorno della manifestazione alle ore 10.00) fino a fine giornata.

Un fantastico albero di Natale con splendide luci li accoglierà e sarà il punto di riferimento per tutti, nella piazzetta all’interno del Ricetto. I bimbi accompagnati dai familiari, percorrendo le rue del Borgo allestite a festa e con banchetti ricchi di prodotti enogastronomici e idee regalo, raggiungeranno l’ufficio postale di Babbo Natale dove potranno incontrarlo e consegnargli la loro letterina. Babbo Natale, con i suoi aiutanti elfi, provvederà a rispondere ad ogni bimbo spedendo la letterina e inviando anche un suo simpatico ricordo. Ogni bimbo inoltre riceverà all’ingresso una mappa-gioco del Borgo di Babbo Natale con disegnati degli allegri personaggi da riconoscere all’interno del Ricetto, scoprendo così il Borgo in modo divertente e ottenendo anche simpatici regalini.

Durante le giornate della manifestazione saranno presenti, tra le rue del borgo, degli zampognari con la loro musica itinerante e il gruppo musicale della “Piola” di Candelo, oltre ad un ricco ed imperdibile mercato con tante idee regalo. Tantissimi espositori nei 10 giorni dell’evento con prodotti enogastronomici di qualità, idee regalo per grandi e piccini quali decorazioni, ghirlande, gnomi, borse e cappelli in lana, oggetti in legno, oggetti in feltro, candele, gioielli di varia natura (in tessuto, in lana, in metallo, in cuoio, in legno, in resina), tessuti e biancheria per la casa e tanto altro; tra i prodotti enogastronomici non mancheranno miele, nocciole e derivati, salumi e formaggi tipici piemontesi e valdostani, liquori e grappe, biscotti e pasticceria tipica piemontese (cuneesi, canestrelli, torcetti, paste di meliga etc.). All’interno del borgo i visitatori troveranno anche un punto informazioni sull’ Oasi Zegna, negli ultimi anni nostra partner durante le principali manifestazioni. Nello stesso punto, sarà presente anche una mostra fotografica sulla stagione invernale e le sue sfumature, con scatti realizzati dal Mattias Klum, fotografo del National Geographic. Il borgo medievale, splendidamente decorato, sarà l’elemento unificante ed attrattivo principale, pronto ad accogliere il pubblico delle famiglie ed a far loro conoscere la sua affascinante storia.

Visite Guidate

I sabati pomeriggio alle ore 15, le domeniche e l’8 dicembre alle ore 11.30 e alle 15.00 sarà possibile effettuare inoltre un tour guidato alla scoperta del borgo medievale, con curiosità e aneddoti, visitando anche le cantine ecomuseali e il nuovo allestimento multimediale. Per partecipare alla visita guidata, della durata di un’ora circa, il cui costo è scontato ad € 8 a persona, bisogna prenotare inviando una e-mail a prenotazioni@prolococandelo.it; il tour verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I gruppi che vorranno organizzare una visita guidata al Ricetto potranno scrivere sempre a prenotazioni@prolococandelo.it.

Altri servizi importanti: tutti i parcheggi attorno al Ricetto di Candelo sono gratuiti e sul sito www.candeloeventi.it troverete informazioni su dove sono ubicati; saranno presenti alcuni parcheggi dedicati ai disabili in prossimità del Ricetto, con operatori della protezione civile che potranno essere di supporto in caso di bisogno. Sarà presente un deposito passeggini gratuito non custodito in piazza Castello e servizi igienici gratuiti all’interno del Ricetto.

Dove si acquistano i biglietti per entrare alla manifestazione? I biglietti di ingresso, del costo di € 6,00 (comprensivi di prevendita), sono acquistabili UNICAMENTE ONLINE su https://www.liveticket.it/prolococandelo, i bambini sotto i 12 anni hanno l'ingresso gratuito. I biglietti acquistati non sono rimborsabili, si prega di leggere attentamente la sezione relativa alle “condizioni di vendita” presenti al momento della finalizzazione dell’acquisto. Le persone con disabilità hanno accesso gratuito e prioritario alla manifestazione (si ricorda che il Ricetto di Candelo ha le strade interne tutte acciottolate; per accedere alla casa di Babbo Natale e all'interno di alcune cantine, dove sono presenti gli espositori, sono presenti alcuni gradini). Per i soci Pro Loco di Candelo, in regola con il tesseramento durante l’anno 2022, l’ingresso è gratuito. Come gli anni precedenti i residenti di Candelo potranno accedere alla manifestazione gratuitamente i sabati (basterà presentarsi con la propria carta d’identità presso l’ingresso).

I nostri amici a quattro zampe possono entrare con il loro padrone (munito di sacchetto e paletta). Per quanto riguarda la ristorazione, all’interno del Ricetto saranno presenti alcuni punti ristoro gestiti dalle associazioni del paese, con distribuzione di piatti caldi e freddi; all’interno e all’esterno del Ricetto di Candelo sono presenti inoltre diversi bar, trattorie e ristoranti (si consiglia la prenotazione). Per chi vorrà inoltre soggiornare a Candelo al seguente link http://www.candeloeventi.it/candelo-offre.html si può trovare l’elenco dei B&B e delle strutture ricettive e ristorative presenti a Candelo. Per essere costantemente informati e aggiornati sulle modifiche e sulle novità, potete consultare il sito internet www.candeloeventi.it e www.ricettodicandelo.it

Si ricorda che tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Per chi venisse in auto da fuori Biellese Candelo dista 90 km da Milano e 80 km da Torino: A4 uscita casello di Carisio, poi SS230; oppure A26 Uscita Vercelli poi SS 230. Proseguire in direzione Biella fino alla grossa rotonda con mano stilizzata (Biella Turismo). Girare a destra in via Sandigliano e seguire le indicazioni per i parcheggi.

CONTATTI

Associazione Turistica Pro Loco Candelo Piazza Castello 31/A tel. 015.2536728; fax 015.2538957 - info@prolococandelo.it; (per prenotazioni visite guidate: prenotazioni@prolococandelo.it) Sito web: http://www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale-2021.html

Pagina Facebook Ricetto di Candelo