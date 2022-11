Provincia e sindaci biellesi al fianco dell’assessore Chiorino dopo le minacce

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cara Elena, con la presente desidero esprimerTi, sia personalmente sia a nome dei Sindaci dei Comuni biellesi, la nostra solidarietà e vicinanza in questo frangente che Ti vede oggetto di insulti e minacce da parte di utenti dei social network. Strumenti di comunicazione come i social dovrebbero essere utilizzati per favorire un dibattito diretto tra la cittadinanza e gli Amministratori, dibattito però che non può e non deve prescindere dal rispetto delle regole della convivenza civile e delle norme di legge. Desideriamo pertanto unirci a Te nel condannare l’operato di tutti coloro che, abusando delle funzionalità offerte dalla rete, utilizzano forme di comunicazione pubblica per insulti e attacchi personali fino al caso più grave delle minacce”.