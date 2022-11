Cossato, una residente scrive: “Via per Castelletto percorsa da auto a velocità folle, è pericolosa”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio Direttore, Le scrivo in quanto credo che si debba rendere pubblico un problema che esiste da sempre a Cossato e di cui nessuno parla, o se ne parla troppo poco. Vivo in via per Castelletto Cervo, la strada provinciale che collega il centro di Cossato alla zona industriale ed alla superstrada. Come si può ben capire è un tratto molto trafficato da auto, moto, camion dati gli snodi, ma è anche un tratto usato per 'tirare' la macchina. Questo non succede solo nel weekend o durante le ore notturne, ma anche alle 8 di mattina quando una persona usa l'auto per andare a lavoro. Per questo problema abbiamo chiesto più volte, in svariati anni, alla Provincia, l'installazione dei dossi, ma, ahimè, non sono mai stati installati. Il motivo? Penso lo conosca la Provincia stessa.

Il Comune, dal canto suo, ha cercato di fare il possibile, mettendo la Polizia Municipale con l'autovelox, ma a poco è servito. Per noi che viviamo in questo tratto di strada è un problema anche tagliare l'erba nel pezzo di prato che sta a bordo strada, perché si rischia di essere investiti da persone che non vedono nulla tanto vanno veloce. Lungo le strade comunali si vedono spesso animali domestici che sfuggono al padrone, che cercano una via di fuga perché vedono un altro animale e quando capita non è quasi mai un problema, perché le macchine vanno a passo d'uomo.

Bene, qui non è possibile che il cane possa sfuggire alla vista del padrone, perché bisogna avere 15 coppie di mani e 28 occhi, perché dovesse capitare l'automobilista o chi passa velocemente in quel momento non avrebbe nemmeno il tempo di frenare, ma andrebbe sicuramente ad impattare contro l'animale ferendolo mortalmente e facendosi male anch'esso alla guida. Questo vale anche per gli animali selvatici che ci sono lungo la via, avendo bosco antistante la strada. Oltre ad essere un rischio per loro lo è anche per noi, che non possiamo uscire di casa a piedi per andare in centro, perché i 400 metri che collegano le nostre case alla strada comunale con il marciapiede sono i metri più rischiosi, rischiando di perdere la vita impattando contro un auto. Non si può pensare di uscire con il cane al guinzaglio, con il bambino in fascia, con il passeggino o per mano,o portare in vetro una persona anziana in carrozzina, perché sarebbe un suicidio.

Le macchine ti sfrecciano a fianco ad una velocità folle e non ce n'è una che ti veda a distanza, perché la velocità è sostenuta e, tante volte, non stanno nemmeno guardando la strada, perché come hanno già detto "tanto è tutta dritta". Vorrei che qualcuno ci ascoltasse e che facesse qualcosa. Vogliamo solo che questa strada diventi vivibile una volta per tutte e non aspettare che capiti l'irreparabile così da poterci muovere in fretta e furia per rimediare, come capita spesso in Italia”.