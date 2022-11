Da ‘Lo Chalet’ di Vigliano arrivano le specialità spagnole!

Direttamente dall’allevamento di La Coruña, la vincitrice spagnola della ‘World Steak Challenge’ (il campionato mondiale della bistecca) arriva a Vigliano Biellese da Lo Chalet Steakhouse & Potatoes.

Premiata come una delle 10 carni più pregiate al mondo, la carne spagnola “Rubia Gallega” potrà essere degustata a Lo Chalet. Le caratteristiche che la contraddistinguono sono l’allevamento allo stato brado per un lungo periodo, che va dai 5 ai 10 anni, sui prati della Galizia (viene anche chiamata ‘vaca veja rubia’ per il colore caratteristico che la contradistingue) e per le importanti proprietà organolettiche e nutrizionali, oltre al gusto determinato dalla corretta alimentazione dell’animale e dal suo grasso cremoso dorato.

Al locale si potrà trovare il famoso “Chuleton”, che in spagna viene chiamato “la bistecca che non si dimentica”, caratterizzato da un sapore ricco ed una carne molto morbida. Un’altra specialità del locale sono le costine di maialino iberico, tipico della penisola iberica.

Il locale è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 12:00 alle 14:00 e, alla sera, dalle 19:00 alle 23:00. È chiuso il lunedì e il martedì.

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617

Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com