Tennistavolo Biella protagonista al Torneo “Open” di Isola d’Asti

Tennistavolo Biella ancora protagonista, lo scorso fine settimana, nel torneo “Open” di Isola d’Asti, destinato a tutti gli atleti/e di 3^, 4^, 5^ e 6^ cat. maschile e di 2^, 3^, 4^ e 5^ cat. femminile. Il bilancio dei due giorni di gare è stato senza dubbio positivo, con due primi posti, un terzo posto e tante prestazioni notevoli, con uno “score” complessivo finale di 32 partite vinte su 58 disputate. La rappresentativa era composta da undici atleti che hanno giocato, nella giornata di sabato, i tornei di sesta e quinta categoria, e, nella giornata di domenica, i tornei di quarta e terza categoria. 6^ Categoria.

Grandissimo risultato di Mattia Noureldin: il giovanissimo “under 13” si impone su di un lotto di 34 partecipanti, senza dover mai ricorrere al quinto set, superando nell’ordine: Toscani Lorenzo, Martino, Ramonda, Selvaggi, Toscani Daniele e, in finale, Bergantin. Ottima prestazione anche quella di Federica Prola che si è arresa solo in semifinale a Bergantin, dopo aver superato, nell’ordine, Lessio, Garberoglio, Marino e Boero. Gabriele Carisio non riesce invece a superare il girone.

5^ Categoria. Ottima prova di Lodovica Motta, che, alla sua prima esperienza in un torneo “open”, non solo supera il girone, impresa non propriamente agevole, ma si permette il lusso di battere un paio di avversari di grande esperienza e raggiungere così gli ottavi di finale; infatti, pur battuta inizialmente nel girone da Verdoja, completa la sua serie vincente su Raimondo, su Caci, bravo atleta paralimpico e su Ghigino, navigato giocatore molto presente nell’attività regionale, fermandosi infine contro il portacolori locale Matteo Pia. Anche Alaa Noureldin ottiene un buon risultato, superando il girone (vittoria su Errico e sconfitta con Ciranna), per fermarsi per mano di Solaro. Nulla da fare, invece, nei gironi iniziali, per Michele Motta, battuto da Trono e da Rossati, futuro vincitore della gara, per Mattia Noureldin, probabilmente appagato dalla vittoria nel torneo di sesta categoria e battuto da Bianco e Muraro e per Federica Prola, sconfitta da Caselli e Cocordano,

4^ Categoria. I quattro atleti impegnati superano tutti il proprio girone. David Dabbicco si trova con il compagno di squadra Fabio Cosseddu e con Papapietro, atleta di Moncalieri, battuto da entrambi; Dabbicco si aggiudica il “derby”. Tommaso Sorrentino supera, con personalità, Dondana e Bacci, mentre Matteo Passaro batte Spera e perde da Ferrato. Il cammino prosegue nel migliore dei modi nel turno seguente, con David Dabbicco già qualificato (testa di serie), Tommaso Sorrentino, Matteo Passaro e Fabio Cosseddu vincenti rispettivamente su Matta, Lo Passo e Luca Fissore. Purtroppo, però, gli ottavi di finale si rivelano “stregati” per tutti: David Dabbicco è sconfitto da Dondana, Tommaso Sorrentino da Scolari, Matteo Passaro da Schmitz in un match “tiratissimo” e Fabio Cosseddu da Rossi, in un match altrettanto equilibrato.

3^ Categoria. Tutto facile nei gironi per Vincenzo Carmona e David Dabbicco, vincitori rispettivamente su Nicolò Casassa e Lorenzo Fissore e su Cacace e Bagnasco. Nulla da fare invece per Fabio Cosseddu, battuto da Lavita e Caronia, Matteo Passaro, eliminato da Rolle e da Perri e Tommaso Sorrentino, sconfitto da Aschiero e Giolito. Nel tabellone, però, Vincenzo Carmona, testa di serie n° 1, con una marcia trionfale e inarrestabile, si sbarazza di Caronia e batte nei quarti il compagno di squadra David Dabbicco; in semifinale, dopo una vera e propria maratona, supera Rolle (8/12/-6/-6/11) e quindi, in finale, Calabrese (8/9/5), rifacendosi così da una sconfitta da lui patita un mese fa. Ottimo torneo anche per David Dabbicco, che, prima di scontrarsi col compagno di squadra, aveva battuto, il sempre ostico Schmitz.