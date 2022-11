Sempre più in alto la Ginnastica Biella

Presente per il Campionato Regionale Gold, Ginnastica Biella è stata presente a Torino, domenica 30 ottobre, con le atlete Junior e Senior, ottenendo al solito, buoni risultati.

In categoria Junior 2, Vera Rossin con una bellissima gara senza errori, ha ottenuto il 6° posto in classifica generale, dimostrando una padronanza sugli attrezzi che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Buona anche la prestazione di Margherita Tavaretti che si piazzata all’8° posto.

Discorso a parte per Eleonora Ghione, atleta tesserata per la società PGS Auxilium di Genova, che in categoria Senior 1, ha un appuntamento fisso con il podio. Seconda All Around, seconda al Volteggio e Parallele, Prima in Trave e Corpo Libero. Eleonora si è quindi aggiudicata il titolo di Campionessa Regionale al Corpo Libero per la Liguria. Per il campionato Silver LE invece, Ginnastica Biella ha portato in pedana Virginia Zanetta, atleta che quest’anno ha avuto diversi problemi fisici, ma che è in netta ripresa. Virginia con una buonissima gara, è giunta sul podio in seconda posizione.

Un risultato ottimo, che premia il suo impegno, esempio per tutti. Irina Sitnikova che ha accompagnato il gruppo, si è dichiarata soddisfatta del lavoro fatto e ringrazia il supporto avuto sulle tribune.