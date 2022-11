Marcia Alpina: Angelino Giorzet Stefano con Taverna Camilla primi al Trofeo Città di Cossato

Domenica 30 ottobre si è svolta a Lorazzo la seconda ed ultima prova del campionato regionale a coppie di marcia alpina di regolarità. La manifestazione doveva essere stata disputata domenica 25 settembre a Moncalieri, sotto l’organizzazione della Crono Team di Torino in collaborazione con il gruppo ANA di Torino, ma purtroppo, causa un grave lutto la manifestazione era stata annullata. Per poter permettere l’assegnazione del titolo regionale l’Associazione biellese La Pero di Cossato, si è resa disponibile ad accollarsi l’organizzazione della gara in modo da completare le gare disponibili per l’assegnazione del titolo di campione regionale a coppie.

La manifestazione, oltre essere riservata agli atleti F.I.E, era valevole anche come 3° prova coppie ANA, infatti sono intervenuti, oltre alle tre Associazioni partecipanti al campionato regionale, cinque gruppi ANA provenienti da Cuneo, Rosta, Torino, Pianezza e Biella.

Il percorso suddiviso in cinque settori, ha condotto i partecipanti lungo i sentieri che da Lorazzo portano alla Pianetta, un su e giù attraverso una vegetazione spontanea ricca di biodiversità dove i sentieri vengono mantenuti grazie il passaggio di persone e al lavoro di chi, come i rappresentanti della La Pero di Cossato, ogni anno, puliscono certi tratti per dar vita a manifestazioni come la marcia alpina di regolarità.

La classifica finale ha visto primeggiare la coppia del G.S Genzianella Angelino Giorzet Stefano con Taverna Camilla i quali hanno terminato gli 11330 metri del tracciato con sole 34 penalità; al secondo posto la coppia valsusina della Polisportiva Villardorese Azzalin Luigino e Rocci Giuseppe con 73,12 penalità, terzo gradino del podio per Solesio Davide e Vittoni Lorenzo del G.S Ermenegildo Zegna con 73,91 penalità. 4° Cortese Valentina e Crestani Eleonora (Zegna), 5° Mello Grand Gian Luca e Dell’Orco Davide( Zegna), 6° Coda Caseia Daniele e Fortunato Massimo (Zegna), 7° Catella Sonia e Petitti Lucia ( Genzianella), 8° Perino Mauro e Zonco Enrica ( Genzianella), 9° Degiorgis Emilio e Di Palma Emiliano( Zegna), 10° Brera Giorgetto e Giardino Andrea ( Zegna), 11° Sottomano Daniele e Destefano Rosanna( Villardorese), 12° Coltro Alessandro e Cortese Gabriele( Zegna), 13° Fontanella Claudio e Schena Nicole ( Zegna), 14° Cavallaro Domenica e Briganti Michele ( Villardorese). Per la classifica ANA 1° coppia classificata quella del gruppo ANA di Rosta composta da Nivoli Gianpaolo e Principato Alessandro con 102 penalità, 2° Gallo Piercarlo e Morano Pietro ( ANA Cuneo), 3° Dalessandra Walter e Rizzetto Silvio ( ANA Pianezza), 4° Parzanese Franco e Romanelli Michele( ANA 5° Zona), 5° Nozza Renato e Carnevale Valentino ( ANA Pianezza), 6° Borghesio Maurilio e Levis Silvano( ANA Biella), 7° Elena Carlo e Mogna Valerio ( ANA Cuneo), 8° Nivoli Alessandro e Principato Lorenzo ( ANA Rosta), 9° Giulia Anghelone e Vachet Elena ( ANA Rosta), 10° Merlo Carlo e Camilleri Loris ( ANA Rosta), 11° Bonato Renzo e Maggiore Paolo ( ANA Pianezza), 12° Gallo Cristina e Riccardi Giovanni ( ANA Cuneo), 13° Fronti Renzo e Brizio Pietro ( ANA Cuneo).

Domenica 6 novembre presso la Proloco di Crocemosso, in occasione della premiazione dei campioni regionali piemontesi categorie individuali e a coppie, si disputerà una gara di marcia alpina di regolarità libera a tutti con partenza presso la Proloco di Crocemosso, manifestazione organizzata dalla Cronoteam sotto il benestare del Comitato regionale piemontese della F.I.E e patrocinata dalla Proloco di Crocemosso.

Ritrovo ore 7,30 presso la Proloco di Crocemosso, ore 8,30 partenza primo concorrente. Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo : cronogarebiellese@gmail.com entro le ore 20 di giovedì 3 novembre. Ci si può iscrivere anche domenica mattina entro le ore 8. Il programma completo lo si può vedere al sito: marciaregolarità.it cliccando al link locandine gare e/o avvisi vari.