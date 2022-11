Come funziona il Black Friday 2022: date e negozi aderenti

Di questi giorni sarà capitato a chiunque di imbattersi nelle proposte commerciali e nelle offerte del Black Friday in arrivo. Per chi ancora non lo sapesse si tratta di una ricorrenza più che consolidata che, pur traendo origine dalle tradizioni americane, ha travolto anche il nostro Paese grazie all’ondata di successo verificatasi presso i consumatori italiani. Ciò di cui vorremmo parlare oggi riguarda da una parte tutti i buoni affari che si potranno fare online, per esempio usufruendo di tutti gli sconti su Yeppon.it, mentre, dall’altra, riguarderà tutte le informazioni utili da conoscere per prendere parte a questa grande iniziativa mondiale.

Cosa devi sapere del Black Friday

Il Black Friday, quest’anno, cadrà il prossimo 25 novembre e sarà seguito, il lunedì successivo, ovvero il 28 novembre, dal Cyber Monday. In questa occasione doppia è possibile acquistare prodotti di qualsiasi genere a prezzo ridotto per via delle numerose offerte che verranno rese note da tutti gli esercizi commerciali. È ovvio che alcune saranno più convenienti e sicure di altre per cui, in questi casi, sempre meglio affidarsi a rivenditori fidati che applichino politiche di prezzo convenienti.

Ad ogni modo il Black Friday nasce dal cosiddetto venerdì nero, che segue sempre il Thanskgiving, ovvero il Giorno del Ringraziamento. Per gli americani questa festività, sempre nel quarto giovedì di novembre, significa mangiare in famiglia, scuole chiuse e soprattutto, shopping sfrenato in vista delle festività natalizie.

Nel nostro Paese le abitudini sono un tantino diverse ma la mania dello shopping, grossomodo, è la medesima. Di norma il Black Friday dura una sola giornata, motivo per cui gli sconti, teoricamente, dovrebbero esaurirsi in giornata. In realtà spesso gli sconti duranti molto di più, spesso fino al lunedì appena dopo il week-end, quando c’è il Cyber Monday. Alcuni negozi, tra l’altro, anticipano il Black Friday anche di una settimana, mettendo a disposizione le merci sino ad esaurimento scorte a prezzi più che abbordabili.

Quanto ai negozi aderenti, invece, non c’è di che preoccuparsi perché, grossomodo, tutti partecipano a questo grande periodo di sconti. Per le attività commerciali è l’occasione ideale di svuotare i magazzini e riempirli con merci nuove mentre, per i consumatori, è il momento perfetto per comprare i regali di Natale, togliersi qualche sfizio tecnologico e spendere un po’ meno del solito.

Si spende davvero molto meno?

Lo spendere meno dipende da ciò che acquisteremo e, soprattutto, a quali rivenditori ci affideremo. Normalmente gli sconti devono essere trasparenti, motivo per cui dobbiamo conoscere il prezzo iniziale di vendita e quello promozionale. Per verificare questa informazione dal vivo, a volte, potrebbe volerci più tempo mentre con una rapida ricerca online sarà facilissimo capire se il prezzo proposto sia effettivamente conveniente o meno.

In generale il Black Friday è l’occasione ideale per l’acquisto di prodotti di elettronica di consumo e, quindi, acquisti più importanti come televisori, smartphone ed elettrodomestici per la casa. Nessuno ci vieta però di fare scorte di abbigliamento oppure di darci allo svago, acquistando giochi, libri e materiale per hobbistica. L’importante è darsi un budget massimo di spesa e cercare di rispettarlo.