La “notte (barocca) degli eremiti” in versione autunnale

A pochi giorni da “TeatrandHalloween 12”, lo spettacolo della notte di Ognissanti, che è stato un grande successo, Teatrando sarà di nuovo in azione nel fine settimana. Sabato 5 Novembre sul sentiero del Sacro Monte che dal Santuario di San Giovanni d’Andorno scende a Campiglia, sarà infatti recuperato lo spettacolo “La notte (barocca) degli Eremiti” che, previsto lo scorso 27 Agosto a conconclusione di “Bürsch in festival”, era stato annullato a causa del maltempo. Con partenza a gruppi alle 20.20, 20.40, 21.00, 21.20 e 21.40, i partecipanti faranno tappa nelle sei cappelle del percorso, incontrando i Santi cui sono dedicate. Ciascuno di questi si racconterà, facendo riferimento alla propria storia o alla presente condizione all’interno del Sacro Monte.

Come sempre le situazioni giocheranno tra l’ironico e il surreale, con l’obiettivo di condividere curiosità e informazioni storiche e documentato in modo piacevole e divertente. Le cappelle, in realtà, sono cinque. La prima, infatti, dedicata a San Zaccaria, padre di San Giovanni, non esiste più. Proprio su questo verterà il dialogo tra padre e figlio. Proseguendo nella passeggiata si incontrerà Maria Maddalena, in dialogo con la sua pettinatrice. A seguire Sant’Onofrio, alle prese con il dialetto locale e la volontà di fondare un sindacato degli Eremiti, poi San Girolamo, che prova a riconnettersi con se stesso, e ancora Sant’Ilarione, che cerca di trovare scampo da tutti coloro che si rivolgono a lui per guarire da vari malanni e infine i Santi Antonio e Paolo, che ricordano l’episodio del pane miracoloso portato loro per anni da un corvo.

I testi sono di Danilo Craveia, la regia di Veronica Rocca a Paolo Zanone. La partecipazione è libera con offerta, ma occorre prenotare. Si può procedere sul sito www.teatrandobiella.it scegliendo l’orario di partenza che ha ancora posti disponibili oppure telefonando al 333.5283350. Dalle 20 sarà attivo anche un servizio navetta che farà la spola tra Campiglia e il Santuario per portere i partecipanti, a seconda delle esigenze, alla partenza o all’arrivo della passeggiata.