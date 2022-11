Alcase Italia ODV per "Illumina novembre" propone uno spettacolo, "Il Viaggio"

Nell’ambito delle iniziative a supporto della campagna nazionale “ILLUMINA NOVEMBRE”, giunta quest’anno alla sua 8° Edizione, ALCASE Italia ODV ha organizzato uno spettacolo multiartistico che avrà luogo, fisicamente, in una o più città d’Italia e, virtualmente attraverso il WEB, ovunque nel nostro paese.

La prima dello spettacolo avrà luogo presso il Teatro TOSELLI di Cuneo, il 4/11/2022, alle ore 21.

“L’obiettivo della spettacolo è far vivere a tutti, il più realisticamente possibile, il viaggio attraverso il tunnel della malattia che ogni malato di cancro al polmone deve affrontare prima di poter tornare alla luce della vita...” spiega il direttore medico dell’ODV, Dr. Gianfranco Buccheri, che aggiunge: ”Come è stato per ILLUMINA NOVEMBRE – 2021, anche quest’anno i sindaci di oltre 100 città italiane avranno la possibilità di offrire lo spettacolo alla loro popolazione, proiettando la diretta streaming, diffusa dalla pagina FB di ALCASE Italia, o trasmettendone, in differita, la versione in HD scaricabile dal canale YouTube dell’ODV, o contattandoci per una replica fisica nella loro città”.

Lo spettacolo multi artistico di Monika Mayer-Pavlidis, poetessa e scrittrice, ma anche ballerina e coreografa di fama internazionale, e della violoncellista australiana Penelope Gunter-Thalhammer sarà basato sulle poesie dell’artista nonché sulle dichiarazioni dei pazienti che convivono con un cancro del polmone. Nell'interazione tra musica, danza, video-arte e poesia si cercherà di toccare le corde dell’anima dei presenti trasmettendo loro, con grande intensità, la condizione fisica e psicologica dei malati. Si racconteranno la strenua lotta contro il cancro, i momenti di dolore, i tempi di gioia e le disperazioni per le ricadute, in un susseguirsi senza tregua di colpi di scena, fino alla vittoria finale. Perché oggi è possibile prolungare la vita e guarire, persino di un cancro al polmone! E perché questo è il messaggio che si vuol lasciare ai malati: “Vola solo chi osa farlo”. (Luis Sepúlveda).

Precisa Monika Mayer-Pavlidis: “Musica, Luci, Danza, Poesia e VideoArte saranno gli strumenti artistici che daranno vita alla nostra speciale performance. Essa sarà molto di più di una semplice lettura delle mie poesie e di un’interpretazione poetica delle dichiarazioni delle persone malate. Sarà un gioco di generi artistici e l'intermediazione tra arte e salute/malattia.”