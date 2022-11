Dal Nord Ovest - Capre bloccate in zona impervia recuperate dal Soccorso Alpino

Intervento insolito ieri per il Soccorso Alpino. La X delegazione di Villadossola su richiesta del Comune di Pieve Vergonte, a cui si era rivolto il proprietario di alcune capre, è intervenuta per il recupero degli animali che, rimasti incengiati in una zona molto impervia erano impossibilitati a muoversi.