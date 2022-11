Per fortuna sono rimasti illesi i conducenti delle auto che si sono scontrate nel pomeriggio di oggi mercoledì 2 novembre a Vigliano di fronte al Municipio, in via Milano, l'ultimo di una lunga serie.

Non è infatti la prima volta che si verifica un incidente in quel punto. Oggi a rimanere coinvolte sono state due automobili intorno alle 15,30.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, oltre al personale SA per la bonifica del manto stradale.